वाईल्डलाईफ कार्निव्हलमध्ये निसर्गविषयक कार्यक्रम
पुणे, ता. २० : ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने नेचर वॉक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या सहकार्याने वाइल्डलाइफ कार्निव्हलचे आयोजन केले आहे. पुण्यातील राजाराम पुलाजवळील महालक्ष्मी लॉन्स येथे शनिवार (ता. २५) व रविवारी (ता. २६) सकाळी १० ते रात्री ९.३० दरम्यान हा कार्निव्हल होणार आहे.
देशात मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधता आहे. तिचे संरक्षण करण्यासाठी आपण अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्प अशा संरक्षित जंगलांची निर्मिती केली आहे. ही जैवविविधता लोकांसमोर यावी, निसर्गाविषयी अधिकाधिक माहिती मिळावी, या उद्देशाने ‘सकाळ’ आणि नेचर वॉक या संस्थांनी पुण्यात या दोन दिवसीय वाइल्डलाइफ कार्निव्हलचे आयोजन केले आहे. त्यात निसर्गविषयक विविध कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे. ‘नल्लाज आर्क’ हे या महोत्सवाचे नॉलेज पार्टनर असून मोडगी हेरिटेज यांचे विशेष साह्य लाभले आहे.
या महोत्सवाचे स्वागतमूल्य १०० रुपये असून महोत्सवातील सर्व कार्यक्रम विनामूल्य आहेत. निसर्गविषयक जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने निसर्गाची माहिती देणारे कार्यक्रम एका छताखाली पाहण्याची संधी या निमित्ताने निसर्गप्रेमींना मिळणार आहे. अधिकाधिक निसर्गप्रेमींनी याचा आस्वाद घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
- शनिवारच्या सत्रात (२५ ऑक्टोबर)
- सकाळी १० ते ११ : प्रदर्शनाचे तसेच कार्निव्हलचे उद्घाटन (प्रदर्शन दोन्ही दिवस सकाळी १० ते ९ खुले असणार आहे.) वन्यजीव छायाचित्र प्रदर्शन, वन्यजीवन या विषयावर आधारित सोव्हिनियर स्टॉल्स, निसर्ग विषयावर काम करणाऱ्या संस्थांच्या स्टॉल्सचाही निसर्गप्रेमींना आस्वाद घेता येणार.
- सकाळी ११ ते १ : वन्यजीव छायाचित्रण शिकण्याची इच्छा असणाऱ्या निसर्गप्रेमींसाठी ‘छायाचित्र कार्यशाळा’. प्रसिद्ध वन्यजीव छायाचित्रकार विनोद बारटक्के मार्गदर्शन करणार. प्रथम नावनोंदणी करणाऱ्या ५० निसर्गप्रेमींसाठी ही कार्यशाळा आहे. सोबतचा क्यूआर कोड स्कॅन करून नावनोंदणी करता येईल.
- सायंकाळी ४ ते ५ : फिल्म : ‘द फ्लाइंग रेनबो’ : विशाल जाधव निर्मित तिबोटी खंड्यावर आधारित माहितीपट.
- सायंकाळी ५ ते ६.३० : वन्यजीव चित्रपटकार कल्याण वर्मा यांचा ‘भारतातील व्याघ्र प्रकल्प’ या विषयावर बनवलेला ‘प्रोजेक्ट टायगर’ हा माहितीपट दाखविणार.
- सायंकाळी ६.३० ते ८.३० : नागझिऱ्यातील ४०० दिवस : पक्ष्यांचे आवाज काढण्याच्या कलेत माहीर असलेले किरण पुरंदरे हे पक्षितज्ज्ञ त्यांच्या नागझिरा जंगलातील ४०० दिवसांच्या वास्तव्यावर निसर्गप्रेमींशी संवाद साधणार.
- रविवारच्या सत्रात (२६ ऑक्टोबर)
- सकाळी ११ ते १२.३० : प्रसिद्ध सरीसृपतज्ज्ञ डॉ. वरद गिरी हे भारतातील काहीशा अप्रकाशित सरीसृप या विषयावर मार्गदर्शन करणार.
- दुपारी १२.३० ते १ : व्याख्यान : टॉर्च बेअरर्स ऑफ कॉन्झर्वेशन : भावना मेनन टॉर्च बेरर्स ऑफ कॉन्झर्वेशन.
- दुपारी २ ते ३ : किरण घाडगे दिग्दर्शित ‘ताडोबा बफर’ माहितीपट प्रदर्शन.
- दुपारी ३ ते ४ : अनटेम्बड उजनी : रवळनाथ जोशी व विनोद बारटक्के दिग्दर्शित माहितीपट.
- सायंकाळी ४ ते ५ : कोकणातील कातळशिल्पे या विषयावर कोकणातील कातळशिल्प संशोधक सुधीर रिसबूड यांचे मार्गदर्शन.
- सायंकाळी ५ ते ६ : ‘ऐकू पुढल्या हाका’ : आजच्या काळातील विचारवंत युवाल नोआ हरारी यांच्या विचारांवर अभ्यासपूर्ण गप्पा - सहभाग : मृणालिनी वनारसे आणि सुश्रुत कुलकर्णी- मंदार दातार.
- सायंकाळी ६ ते ८ : प्रसिद्ध वन्यजीव चित्रपटकार नल्ला मुत्थू यांचा निसर्गप्रेमींशी संवाद.