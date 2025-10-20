स्वयंपुनर्विकासावरील प्रशिक्षण कार्यशाळा
पुणे, ता. २० : गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी मार्गदर्शन करणारी विशेष कार्यशाळा रविवारी (ता. २६) आयोजिली आहे. यात स्वयंपुनर्विकासाची संकल्पना, कायदेशीर प्रक्रिया, आर्थिक नियोजन, प्रकल्प आराखडा तयार करणे, मंजुरी प्रक्रिया आणि गुणवत्ता नियंत्रण या सर्व टप्प्यांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यूडीसीपीआर नियम, एफएसआय आणि टीडीआरचा वापर, महारेराच्या अटी, शासनाच्या २०१९ च्या स्वयंपुनर्विकास निर्णयातील कर्जसुविधा तसेच बँकांकडून कर्ज मिळविण्याच्या प्रक्रियेविषयी माहिती दिली जाईल. प्रात्यक्षिक सत्रांमधून सहभागी उमेदवारांना लघु डीपीआर तयार करणे, यशस्वी स्वयंपुनर्विकास प्रकरणांचा अभ्यास करणे आणि निर्णयप्रक्रियेतील कौशल्य विकसित करणे शिकवले जाईल. यातून सोसायटी सदस्यांना स्वयंपुनर्विकासाची संपूर्ण प्रक्रिया समजून घेता येईल व जोखीम कमी करत अधिक फायदा मिळविण्याचे मार्ग कळतील.
कृषी-व्यवसाय संधी कार्यशाळा
शेतकरी, कृषी व्यवसाय उद्योजक, स्वयं सहाय्यता गट, एमएसएमई उद्योजक आणि कृषी विद्यार्थ्यांसाठी ‘शाश्वत व फायदेशीर कृषी-व्यवसाय संधी’ या विषयावरील कार्यशाळा रविवारी (ता. २६) आयोजिली आहे. कार्यशाळेत व्यावसायिक शेती पद्धती, कृषी आधारित उद्योग, अन्न प्रक्रिया, ॲग्रो-कमोडिटी ट्रेडिंग (B२B, B२C, ई-कॉमर्स) आणि आर्थिक नियोजन यांसारख्या विषयांवर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यासह व्यवसाय नोंदणी प्रक्रिया, उद्यम नोंदणी, एफएसएसएआय आणि जीएसटीसह आवश्यक परवान्यांची माहिती दिली जाईल. तसेच बँक कर्ज योजना (पीएमईजीपी, मुद्रा लोन, स्टँड-अप इंडिया, किसान क्रेडिट कार्ड), शासकीय अनुदान, एनएबीएआरडी आणि एमओएफपीआयच्या योजनांविषयीही मार्गदर्शन केले जाईल. याशिवाय प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची पद्धत, विपणन धोरणे, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीबाबत मार्गदर्शन होणार आहे.
ॲमेझॉनवर विका उत्पादने
ॲमेझॉनवर उत्पादन विकायचे असेल तर त्याची प्रक्रिया काय आहे, नोंदणी कशी करावी, कागदपत्र, किती दिवस लागतात, हे सर्व करून बिझनेस कसा वाढवायचा, किती खर्च लागतो, सेलर पोर्टल कसे असायला हवे आदींबाबत प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन करणारी कार्यशाळा रविवारी (ता. २६) आयोजिली आहे. कार्यशाळेत उत्पादन कसे लिस्ट करावे, डिलिव्हर करावे, रिटर्न्स असतील तर ते कसे हाताळावे, ॲमेझॉन ॲपवरती उत्पादन जास्तीत जास्त कसे दिसतील जेणेकरून विक्री वाढेल, सवलती कशा ठेवायच्या, उत्पादन स्पॉन्सर कसे करायचे, पेमेंट कसे पाहायचे, सपोर्ट कसा घ्यायचा याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
संपर्क : ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
रिअल इस्टेट एजंटसाठी डिजिटल मार्केटिंग
खास रिअल इस्टेट एजंटसाठी केंद्रित २० तासांची डिजिटल मार्केटिंग कार्यशाळा सोमवार (ता. २७) पासून आयोजिली आहे. रिअल इस्टेट एजंटना स्वतःच्या अथवा ते ज्या बांधकाम व्यवसाय कंपनीसाठी काम करतात त्यांच्या व्यवसायाची मार्केटिंग करायची असेल तर आजच्या काळात डिजिटल मार्केटिंग एवढे प्रभावी मार्केटिंग तंत्र उपलब्ध नाही. बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रात कंपनीचे उत्पादन विकण्यासाठी डिजिटल मार्केटिंगचे तंत्र कसे वापरावे तसेच सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाईल मार्केटिंग, डिस्प्ले ॲडव्हर्टायझिंग अशा विविध तंत्रांचा उपयोग डिजिटल मार्केटिंग कसे करावे याचे प्रगत मार्गदर्शन प्रात्यक्षिकासहित कार्यशाळेत होणार आहे. प्रतिव्यक्ती शुल्क ४,९९९ रुपये अधिक जीएसटी.
संपर्क : ८९५६३४४४७५, ७३५०००१६०२