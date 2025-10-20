‘सामाजिक उत्तरदायित्व’ अंतर्गत कंपन्यांची मदत
पुणे, ता. २० ः भोसरी एमआयडीसी परिसरातील ‘इनोव्हेटिव्ह सोल्यूशन्स इंडिया प्रा. लि’ कंपनीच्या संचालकांनी पूरग्रस्तांसाठी सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत ‘सकाळ रिलीफ फंड’ला एक लाख ६० हजार रुपयांची देणगी दिली, तर पुण्यातील लॅण्ड डेव्हलपमेंट क्षेत्रातील ‘प्रभावी’ ग्रुपतर्फे एक लाख ५१ हजार रुपयांची मदत करण्यात आली. याशिवाय निगडी प्राधिकरण येथील ‘श्री गजानन महाराज मंदिर चॅरिटेबल ट्रस्ट’तर्फे ‘सकाळ रिलीफ फंड’ला एक लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. तसेच, ‘संचार निगम पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशन, पुणे’मधील सर्व सभासदांनी एकत्र येत निधी संकलित करून ५१ हजार रुपयांची मदत दिली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याची परंपरा ‘सकाळ रिलीफ फंड’ने कायम ठेवत राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीकरिता समाजाला मदतीचे आवाहन केले आहे.
यांनी केली सढळ हातांनी मदत
बालवडकर असोसिएट्स एलएलपी (५१ हजार रु.), स्वर्गीय सावरकर प्रतिष्ठान (२० हजार रु.), रुपीनगर ज्येष्ठ नागरिक संघ (१४ हजार रु.), सिन्हाजीराव गायकवाड (११ हजार रु.), सुनील पलंगे, यशवंत भोपी, रवींद्र सरदेसाई, पुंडलिक निम्हण व संजय काळे प्रत्येकी (१० हजार रु.), पोपट कदम, राजाराम कोरगावकर, राहुल मेरवाणा, पुरुषोत्तम हाळीकर व वसंत लोखंडे प्रत्येकी (५ हजार रु.), श्रेयश शिरगुप्पे, अक्षय काळे, अनघा मांढरे, सुशील अहिरे, विठ्ठल थोरात, अॅड. सचिन कटारिया व विनायक करंजे, भरत जाधव प्रत्येकी (२ हजार रु.), अतुल प्रताप, सदाशिव शेळके, तुषार माने, राखी शिर्के, यशवंत फर्निचर तर्फे सूर्यकांत सुतार, रूपाली शिंदे, उत्कर्ष म्हेत्रे, संभाजी लोंढे व सचिन मारणे, प्रभाकर काकडे, रमेश टेकवडे प्रत्येकी (१ हजार रु.), योगिनी उत्तरवार, धनंजय खराडे, कुमार कवठणकर व विकास बांदल प्रत्येकी (५०० रु.)
याशिवाय इस्थेर भोरपकर (१०,१०१ रु.), पांडुरंग घाडगे (५,५५५ रु.), तानाजी कदम (५,४०० रु.), मनोहर देसले (५,०५१ रु.), भारत ससाणे (२,५०० रु.), संभाजी पाटील, बाळकृष्ण गायकवाड व चंद्रकांत पळसे प्रत्येकी (२,१०० रु.), संदीप पवार (१,५०० रु.), कुसुम चव्हाण (१,१११ रु.), सुरेश भोगावडे, तुषार ठाकरे व श्लोक घाडगे (१,१०० रु.) व भैरवनाथ मांगलेकर (५५० रु.) यांनी मदत केली.
मदत करण्यासाठी
१. IDBI Bank
Name : Sakal Relief Fund
A/C No: 45910010013026
IFSC: IBKL0000459
Branch :- Laxmi Road, Pune.
या खात्यावर देणगीची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने बँक ट्रान्स्फर करून देणगी देऊ शकता. किंवा सोबत दिलेला QRकोड स्कॅन करून गुगल व फोन पे वरून देणगी पाठवू शकता. देणगी बँक खात्यात ट्रान्स्फर केल्यानंतर ८६०५०१७३६६ या व्हॉट्सअॅप नंबरवर ट्रान्सझॅक्शन तपशील पाठवावेत.
२. मदतीचे धनादेश ''सकाळ रिलिफ फंड'' या नावाने दैनिक ''सकाळ'' च्या कार्यालयात ११ ते ५ या वेळेत स्वीकारले जातील.
(‘सकाळ रिलिफ फंड’साठीच्या देणग्या प्राप्तिकर कायद्याच्या ८० जी कलमांतर्गत प्राप्तिकर सवलतीस पात्र आहेत.)
