पुण्यात ऐन दिवाळीत पावसाची शक्यता
पुणे, ता. २० : शहरातील हवामानात अचानक झालेल्या बदलामुळे नागरिक उकाड्याने हैराण झाले होते. मात्र, पुढील दोन दिवसांत कमाल तापमानात किंचित घट होणार असून मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे उकाड्याने हैराण झालेल्या पुणेकरांना थोडा दिलासा मिळणार आहे.
शहर आणि उपनगर परिसरात सोमवारी (ता. २०) कमाल तापमानात किंचित घट नोंदविण्यात आली. मात्र, उकाडा कायम होता. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली होती. त्यामुळे दुपारच्या वेळी कडक उन्हामुळे पुणेकर अक्षरशः हैराण झाले होते. मात्र, आता नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. पुढील दोन दिवसांत कमाल आणि किमान तापमानात घट होणार असून, मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या पावसाची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे.
उपनगर परिसरातील लोहगाव, मगरपट्टा, लवळे आणि कोरेगाव पार्क परिसरामध्ये सोमवारी (ता. २०) सर्वांत जास्त ३४ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद करण्यात आली; तर शिवाजीनगर परिसरामध्ये तापमानात घट होऊन ३२ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात आले आहे. पुढील तीन ते चार दिवसांत शहरातील कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
आजचा अंदाज
पुणे आणि परिसरात मंगळवारी (ता. २१) कमाल तापमान स्थिर राहणार असून ३२ अंश सेल्सिअस इतके तर किमान तापमान १९ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह अतिहलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे, तर बुधवारपासून (ता. २२) पुढील तीन ते चार दिवसांत कमाल तापमानात दोन अंश सेल्सिअसने घट होणार असून कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहणार आहे. तसेच दुपारी आणि सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहून अति हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.