पूरग्रस्तांसाठी विविध क्षेत्रातील घटकांकडून प्रतिसाद
पुणे, ता. २१ ः पूरग्रस्तांसाठी ‘सकाळ रिलीफ फंडा’ला जनसामान्यांबरोबरच समाजातील सर्व स्तरातील आणि विविध क्षेत्रांतील घटकांकडून प्रतिसाद मिळत असून शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय संस्था, गृहनिर्माण सोसायटी, नागरी पतसंस्था-क्रेडिट सोसायटी, सामाजिक संघटना, औद्योगिक कंपन्या, कामगार संघटना, माजी सैनिक असोसिएशन, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटना, स्वयंसेवी संस्था, देवस्थान-मंदिर चॅरिटेबल ट्रस्ट, अन्नदान मंडळ, हास्ययोग परिवार व ज्येष्ठ नागरिक संघटना आदींनी मदत केली आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याची परंपरा ‘सकाळ रिलीफ फंडा’ने कायम ठेवत राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीकरिता समाजाला मदतीचे आवाहन केले आहे.
यांनी दिली व्यक्तिगत देणगी
उमेशभाई पारेख (२ लाख रु.), चंद्रशेखर पोरे (५० हजार रु.), अजय डेकाटे (५ हजार ५१ रु.), सतीश नागवडे, मंगल केळकर, आर. एच. विश्वासराव, नीमा माने, प्रफुल्ल जोशी व पुण्यातील कासट क्रिएशनमधील कामगारांतर्फे प्रत्येकी (५ हजार रु.), दीपा पवार (३ हजार रु.), राजेश खैर (१,५०० रु.), आनंद ज्येष्ठ नागरिक संघ, चिंचवड (१ हजार १११ रु.), नितीन गांधी (१,१०० रु.), संजय पात्रे (१ हजार रु.), सुचित्रा गायकवाड, श्रुती इनामदार व प्रा. डॉ. सुनील नेवे प्रत्येकी (५०० रु.), याशिवाय नाशिकमधील तारुखेडले येथील जि. प. प्रा. शाळेतील मुलांकडून खाऊच्या पैशातून (१५१ रु.) मदत मिळाली.
मदत करण्यासाठी
१. IDBI Bank
Name :- Sakal Relief Fund
A/C No: 45910010013026
IFSC: IBKL0000459
Branch :- Laxmi Road, Pune
या खात्यावर देणगीची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने बँक ट्रान्स्फर करून देऊ शकता. किंवा सोबत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून गुगल व फोन पे वरून देणगी पाठवू शकता. देणगी बँक खात्यात ट्रान्सफर केल्यानंतर ८६०५०१७३६६ या व्हॉट्सअॅप नंबरवर ट्रान्सझॅक्शन तपशील पाठवावेत.
२. मदतीचे धनादेश ‘सकाळ रिलीफ फंड’ या नावाने दैनिक ‘सकाळ’च्या कार्यालयात ११ ते ५ या वेळेत स्वीकारले जातील.
(‘सकाळ रिलीफ फंडा’साठीच्या देणग्या प्राप्तिकर कायद्याच्या ८० जी कलमांतर्गत प्राप्तिकर सवलतीस पात्र आहेत.)
