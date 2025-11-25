ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी यांचे सोमवारी विद्यापीठात व्याख्यान
पुणे, ता. २५ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभागातर्फे आयोजित जनरल बी. सी. जोशी स्मृती व्याख्यानात भारतीय नौदलाचे प्रमुख ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी हे मार्गदर्शन करणार आहेत.
त्रिपाठी हे ‘सागरी शक्ती आणि स्वावलंबनाच्या माध्यमातून भारताचे भविष्य घडवणे-भारतीय नौदलाचा दृष्टिकोन’ विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. हे व्याख्यान सोमवारी (ता. १) विद्यापीठातील स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहात दुपारी तीन वाजता होणार आहे. अध्यक्षस्थान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी भूषविणार आहेत. यावेळी विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर आणि प्रभारी कुलसचिव डॉ. ज्योती भाकरे यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. जनरल बी. सी. जोशी यांचा विद्यापीठाशी विशेष संबंध होता. त्यांनी विद्यापीठाच्या पदवीप्रदान समारंभात मुख्य भाषण केले होते. ‘गेटवे ऑफ नॉलेज’ इमारतीच्या भूमिपूजन सोहळ्यात सहभागी होत त्यांनी, ‘भारत २१व्या शतकात जगाचे नेतृत्व करेल’, असा आशावाद व्यक्त केला होता. तसेच विद्यापीठात ‘छत्रपती शिवाजी चेअर फॉर पॉलिसी स्टडीज’ची संकल्पनाही त्यांनी मांडली. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या दूरदर्शी विचारांना श्रद्धांजली म्हणून १९९५ पासून विद्यापीठाच्या संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागाने लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाच्या सहकार्याने वार्षिक व्याख्यानमालेस सुरवात करण्यात आली. यापूर्वी ॲडमिरल करमबीर सिंह, जनरल बिपिन रावत, ॲडमिरल अरुण प्रकाश, जनरल के. व्ही. कृष्णराव, जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांसारख्या मान्यवरांनी या व्याख्यानमालेत मार्गदर्शन केले आहे, अशी माहिती विद्यापीठाच्या संरक्षण व सामरिकशास्त्र विभागाचे प्रमुख आणि अधिष्ठाता डॉ. विजय खरे यांनी दिली.
