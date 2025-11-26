उपाहारगृहातील रोकड लुटणारे गजाआड
पुणे, ता. २६ : एरंडवणे भागातील एका रेस्टॉरंट आणि बारमधील रोकड लुटणाऱ्या चौघांना डेक्कन पोलिसांनी अटक केली. आरोपींबरोबर असलेल्या एका अल्पवयीन मुलालादेखील ताब्यात घेण्यात आले आहे.
अजिंक्य रवींद्र ओव्हाळ (वय २१, रा. नऱ्हे), प्रचीत लक्ष्मण काकडे (वय २४, रा. एरंडवणे गावठाण), यशराज ऊर्फ लड्ड्या शेडगे (रा. पर्वती) आणि प्रणव ढोबळे (रा. कर्वेनगर) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. एरंडवणे भागातील एका रेस्टॉरंट आणि बारमध्ये १७ नोव्हेंबरला रात्री एकच्या सुमारास धक्का लागल्याने झाल्याने वादातून चार आरोपींनी ओंकार कदम आणि त्याच्याबरोबर असलेल्या मित्रांना मारहाण केली होती. याप्रकरणी प्रचित, संतोष कांबळे, राज सोनवणे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. या घटनेनंतर १९ नोव्हेंबरला मध्यरात्री दीडच्या सुमारास रेस्टॉरंटमध्ये पाच जण शिरले. त्यांनी व्यवस्थापकाला धमकावून गल्ल्यातील २० हजारांची रोकड लुटली होती. याबाबत डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांकडून याप्रकरणी तपास करण्यात येत होता. पोलिसांनी तपास करून चौघा आरोपींसह त्यांच्याबरोबर असलेल्या अल्पवयीन साथीदाराला ताब्यात घेतले. डेक्कन पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गिरीषा निंबाळकर, गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक प्रसाद राऊत, उपनिरीक्षक अजितकुमार पाटील, अजय भोसले आणि पथकाने ही कारवाई केली.
