टीईटी पेपर फुटीप्रकरणी कोल्हापूर पोलिस पुण्यात
पुणे, ता. २७ : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने घेतलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (टीईटी) पेपर फोडण्याच्या तयारीत असणाऱ्या टोळीचा तपास कोल्हापूर पोलिसांमार्फत सुरू आहे. या तपासातील एक भाग म्हणून कोल्हापूर पोलिसांचे एक पथक पुण्यात दाखल झाले. या पथकाने राज्य परीक्षा परिषदेच्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयाला भेट दिली.
राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षा घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्यातील प्रत्येक शिक्षकाला टीईटी परीक्षा अनिवार्य केली आहे. या निर्णयानुसार, केवळ पाच वर्षे सेवा शिल्लक राहिलेल्या शिक्षकांना ‘टीईटी’ परीक्षेतून वगळले आहे. राज्यातील चार लाख ७५ हजार ६६९ विद्यार्थ्यांनी रविवारी झालेल्या परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. त्यातील चार लाख ४६ हजार ७३० विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. टीईटी परीक्षेत ‘पेपर एक’साठी ५७१ केंद्र, तर ‘पेपर दोन’साठी ८५२ केंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले होते. परीक्षेदरम्यान कोणताही गैरप्रकार घडू नये, म्हणून परीक्षा परिषदेने सीसीटीव्ही कॅमेरे, फोटो व्ह्यू, कनेक्ट व्ह्यू अशा यंत्रणा कार्यान्वित केली होती.
कोल्हापूर पोलिसांच्या तपासादरम्यान आतापर्यंत पेपर फुटल्याची म्हणजेच प्रश्नपत्रिका प्रत्यक्षात फुटल्याची कोणतीही माहिती अद्याप समोर आलेली नाही, असे राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी सांगितले. तर, कोल्हापूर पोलिसांच्या पथकाने राज्य परीक्षा परिषदेला दिलेल्या भेटीबाबत सांगताना त्या म्हणाल्या, ‘‘राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत टीईटी परीक्षा कशा पद्धतीने घेतली जाते. परीक्षा घेण्याची प्रक्रिया काय असते, प्रश्नपत्रिका कशा काढल्या जातात, अशाप्रकारे टीईटी परीक्षेच्या प्रक्रियेची सविस्तर माहिती कोल्हापूर पोलिसांच्या पथकाने जाणून घेतली.’’