आज पुण्यात दि. १ डिसेंबर करिता
सकाळी
-चित्र प्रदर्शन ः भोई प्रतिष्ठान, आदर्श मंडळ आयोजित ः प्रेरणापथ प्रकल्पांतर्गत चित्र प्रदर्शन- झाले मोकळे आकाश... ः कारागृहात असताना चित्रकलेची साधना केलेल्या दोन मुक्त बांधवांच्या कलाकृतींचे प्रदर्शन ः स्व. बाळासाहेब ठाकरे कलादालन, सारसबागेसमोर ः ९.
सायंकाळी
-पुरस्कार ः लोकशिक्षण दिन व विद्या महामंडळ संस्थेचा ६४ व्या वर्धापन दिनानिमित्त तुषार केवटे यांचा ‘पु.ग.वैद्य स्मृती पुरस्कार’ने गौरव ः हस्ते - ॲड. अभय आपटे ः लक्ष्मणराव आपटे प्रशाला, आपटे रोड ः ४.
-पुरस्कार ः गीता अभ्यासक विलास जोशी यांना सांजभेट जीवन गौरव पुरस्कार ःअध्यक्ष - मधुसूदन घाणेकर ः उपस्थिती - श्रीनिवास तेलंग, अशोक चव्हाण, मधुकर्णिका सासवडे ः स्थळ - राजा मंत्री उद्यान, नळ स्टॉपजवळ ः ४.३०
-व्याख्यान ः महात्मा जोतीराव फुले समता प्रतिष्ठान आयोजित ः फुले-आंबेडकर व्याख्यानमाला २०२५ ः विषय- शेतकऱ्यांचे प्रश्न व सरकारची उदासीनता ः वक्ते- सोमिनाथ घोळवे ः अध्यक्ष- कॉ. किशोर ढमाले ः महात्मा फुले वाडा, महात्मा फुले पेठ ः ६.
-कृतज्ञता सोहळा ः आदित्य प्रतिष्ठानतर्फे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कृतज्ञता सोहळा ः आशीर्वचन - जगद्गुरू शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती ः प्रमुख उपस्थिती - डॉ. मोहन भागवत ः आयोजक - विद्यावाचस्पती शंकर अभ्यंकर ः स्थळ - यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, कोथरूड ः ६.
-कीर्तन ः दत्त दिगंबर भजनी मंडळ आयोजित ः दत्त जयंती सोहळा सप्ताहात ह.भ.प. धाकरकर महाराज शास्त्री यांचे कीर्तन ः दत्त दिगंबर भजनी मंडळ, वारजे माळवाडी ः ७.
रात्री
गायन ः संतवाणी, अभंग, ठुमरी, नाट्यगीतांचे गायन ः गायक - डॉ. ज्ञानेश्वर तांदळे ः स्थळ - अक्कलकोट स्वामी मठ, सदाशिव पेठ ः ८.
