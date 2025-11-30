हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटला मुदतवाढ
पुणे, ता.३० : राज्य परिवहन विभागाने वाहनांना ‘उच्च सुरक्षा नोंदणी पाटी’ (हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) बसविण्यासाठी आता सहाव्यांदा मुदतवाढ दिली आहे. आता वाहनधारकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत आपल्या वाहनाला उच्च सुरक्षा नोंदणी पाटी लावता येणार आहे. आतापर्यंत सुमारे आठ लाख वाहनधारकांनी आपल्या वाहनाला ही नंबरप्लेट लावली आहे. पुण्यात २४ लाखांहून अधिक वाहने आहे. मात्र अजूनही सुमारे १५ लाख वाहनांना नंबरप्लेट लावलेली नाही. या मुदतवाढीत देखील काही हजार वाहनांनाच नवीन नंबरप्लेट बसण्याची शक्यता आहे.
परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी घोषणा केली होती की, जर पात्र वाहनधारकांनी नंबरप्लेटसाठी नोंदणी केली नाही अथवा आपल्या वाहनाला नंबरप्लेट बसविली नाही, तर त्यांचे आरटीओ कार्यालयातील कोणतेही काम केले जाणार नाही, मात्र राज्यातील कोणत्याच आरटीओ कार्यालयात याची अंमलबजावणी झाली नाही. सरार्सपणे कामे झाली.
