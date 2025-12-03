शिक्षण उपनिरीक्षकाला न्यायालयीन कोठडी
पुणे, ता. २ : विना वेतन काम करणाऱ्या एका शिक्षिकेचा ‘शालार्थ आयडी’ मंजूर करण्यासाठी एक लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी अटक केलेल्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील शिक्षण उपनिरीक्षकाची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.
एक लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना शिक्षण उपनिरीक्षक रावसाहेब भगवान मिरगणे (वय ५७, रा. हडपसर) याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) मंगळवारी (ता. २५) अटक केली होती. कारवाईदरम्यान त्याच्या बॅगेतून एक लाख २० हजार रुपये जप्त करण्यात आले, त्याच्या हडपसर येथील ग्रीनव्हील सोसायटीमधील घराच्या झडतीमधून ५६ हजार रुपयांची रोकड आढळून आली होती. दरम्यान, त्याच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपत आल्याने त्याला सोमवारी (ता. १) न्यायालयात हजर केले होते. न्यायालयाने त्यास न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून त्याची रवानगी येरवडा कारागृहात करण्यात आली आहे. त्यानंतर मिरगणे याने ॲड. मिलिंद पवार यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर बुधवारी (ता. ३) सुनावणी होणार आहे.
