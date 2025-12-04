अंतरिम पोटगीची मागणी फेटाळली
पुणे, ता. ४ ः संसाराची ३७ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पत्नीतील वाद विकोपाला गेल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. दोघांमध्ये टोकाचे वाद झाल्याने एकाच घरात राहणाऱ्या ६७ वर्षीय पती आणि ६५ वर्षीय पत्नीने एकमेकांविरोधात कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा दाखल केला आहे. या दाव्यात पत्नीने केलेली अंतरिम पोटगीची मागणी कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायाधीश गोविंद वायाळ यांनी हा निकाल दिला.
सुरेश आणि सुरेखा (नावे बदललेली आहेत) अशी दोघांची नावे आहेत. दोघेही उच्च शिक्षित असून, ते पीएच.डी.धारक आहेत. त्यांना ३५ वर्षांचा मुलगा आहे. मुलाचे लग्न झाले असून, तो पत्नीसोबत आई-वडिलांपासून विभक्त राहत आहे. सुरेश हे सरकारी नोकरी करत होते, तर सुरेखा या केंद्र सरकार पुरस्कृत संशोधन संस्थेमध्ये नोकरी करत होत्या. दोघेही निवृत्त झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांच्यात वाद सुरू झाले आहेत. वाद टोकाला गेल्यानंतर सुरेखा आणि सुरेश अशा दोघांना घटस्फोटासाठीचा दावा दाखल केला आहे. घटस्फोटाच्या दाव्यात पत्नीने ५० हजार रुपये अंतरिम पोटगीची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला आहे. त्यास पतीच्या वतीने ॲड. प्रणयकुमार लंजिले, ॲड. अनिकेत डांगे यांनी विरोध केला. पत्नीने पतीच्या विरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचीदेखील तक्रार केली आहे. दोघांचे घटस्फोटाचे दावे आणि पत्नीची कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार अद्याप प्रलंबित आहे.
पत्नीला प्रतिमहा ४० हजार रुपये निवृत्तिवेतन
दोघेही चांगल्या पदावर व मोठ्या पगाराची नोकरी करत होते. त्यांनी आयुष्यभर चांगली कमाई केली आहे. सुरेखा यांना महिन्याला जवळपास ४० हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळते. त्यांच्या नावावर असलेल्या मुदत ठेवीतून दरमहा जवळपास ३० हजार रुपये व्याज मिळत आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेली अंतरिम पोटगीची मागणी फेटाळण्यात यावी, असा युक्तिवाद ॲड. लंजिले यांनी केला. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अंतरिम पोटगीची मागणी फेटाळली.
दावा दाखल केलेले दोघेही ज्येष्ठ नागरिक आहेत. पत्नीच्या नावावर बँक खात्यात मोठी रक्कम आहे. पत्नीच्या गरजा पूर्ण होतील, एवढे उत्पन्न त्यांना मिळत आहे. त्याबाबतचे पुरावे आम्ही न्यायालयात दाखल केले. त्याआधारे अंतरिम पोटगीची मागणी फेटाळण्याचा युक्तिवाद केला.
- ॲड. प्रणयकुमार लंजिले, पतीचे वकील
