शीतल तेजवानीला अखेर अटक मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी कारवाई
पुणे, ता. ३ : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ यांच्या मालकीच्या अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीने केलेल्या मुंढवा येथील जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवानी हिला बुधवारी (ता. ३) अटक करण्यात आली. चौकशीत तेजवानीचा या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे उघडकीस आले आहे.
मुंढवा येथील महार वतनाच्या मूळ मालकीची ४३ एकर शासकीय जमीन तीनशे कोटी रुपयांना विक्रीस काढल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच उघडकीस आला होता. या व्यवहारात अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार भागीदार आहेत. अमेडिया कंपनी आणि कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यात व्यवहार झाल्याचे समोर आले. या दस्तनोंदणी प्रक्रियेत अनेक नियमांना बगल देण्यात आल्याचा संशय आहे. याप्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात मागील महिन्यात तेजवानीसह नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
दरम्यान, शीतल तेजवानी हिला आज दुपारी साडेचार वाजता दुसऱ्यांदा पोलिस आयुक्त कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. या चौकशीनंतर तेजवानीला अटक करण्यात आली. तेजवानी हिने २००६ मध्ये महार वतनाची जमीन २७२ जणांना काही रक्कम देऊन मुंढवा येथील सर्व्हे क्रमांक ८८ मधील ४३ एकर जमीन नावावर करण्याचा प्रयत्न केला होता. महसूल विभाग आणि नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागात तीन वेळा अर्ज केला होता. ही जागा शासनाच्या नावे असल्यामुळे दस्त नोंदणी होऊ शकली नाही. परंतु तेजवानी हिने २०२५ मध्ये ११ हजार रुपयांचा धनादेश जमा करून दस्त नोंदणी केल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर तेजवानी हिने या शासकीय जमिनीचा व्यवहार परस्पर अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीशी केल्याचे तपासात समोर आले आहे. तेजवानीला गुरुवारी न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, शीतल तेजवानीविरुद्ध यापूर्वी फसवणूक केल्याप्रकरणी सात गुन्हे दाखल आहेत. यापूर्वीच्या सर्व प्रकरणात तेजवानीला अंतरिम जामीन मिळाला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
राज्य सरकारने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमली आहे. नोंदणी विभागाचा अहवाल समितीकडे प्राप्त झाला असून, महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागांचे अहवाल अद्याप तयार होत आहेत. ही सर्व माहिती एकत्रित करून, समितीचा अंतिम अहवाल या आठवड्यात सादर होण्याची शक्यता आहे.
‘‘मुंढव्यातील ४३ एकर जागा शासनाच्या मालकीची असताना शीतल तेजवानीने बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहार केल्याचे समोर आले आहे. तिला बुधवारी दुपारी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. चौकशीदरम्यान काही पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. पुरेसे पुरावे मिळाल्यानंतर तिला अटक करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, इतर आरोपींवर कारवाई करण्यात येईल.
- विवेक मासाळ, पोलिस उपायुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, पुणे.
