अमेडिया कंपनीबाबत आज सुनावणी
पुणे, ता. ३ : मुंढवा येथील शासकीय जमीन खरेदीप्रकरणी अमेडिया कंपनीने दस्तनोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क बुडवल्याप्रकरणी कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांची गुरुवारी (ता. ४) सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाची ४० एकर सरकारी जमीन अमेडिया कंपनीने खरेदी केल्यानंतर या गैरव्यवहाराचे राज्यात मोठे पडसाद उमटले होते. त्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला ४२ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी १६ नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ही मुदत १५ दिवस वाढवून द्यावी, असा अर्ज कंपनीने केला होता. मात्र, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने आठ दिवस मुदतवाढ देऊन २४ नोव्हेंबरपर्यंत शुल्क भरण्याची नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा कंपनीने १५ दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी, असा अर्ज केला. त्यानंतर सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने १० दिवसांची मुदत दिली. त्यानुसार गुरुवारी (ता. ४) या प्रकरणात सुनावणी होणार आहे.
यासाठी कंपनीचे भागधारक व खरेदी करणारे दिग्विजयसिंह पाटील यांना समक्ष निबंधक कार्यालयात हजर राहावे लागणार आहे. या व्यवहारात खरेदीदार पाटील हेच असल्याने त्यांनाच सुनावणीसाठी बोलाविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, कंपनीने याबाबत बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची फौज तैनात केली आहे. त्यामुळे या सुनावणीसाठी पाटील हजर राहणार की त्यांचे वकील बाजू मांडतील, याबाबत उत्सुकता आहे.
