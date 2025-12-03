पुण्यात १० विमानांचे उड्डाण रद्द पन्नास विमानांना उशीर ः वैमानिकांचे संपलेले तास, सॉफ्टवेअरचा प्रश्न कायम
पुणे, ता. ३ ः ‘इंडिगो’च्या ‘ए ३२०’ विमानाच्या सॉफ्टवेअरच्या अडचणी व वैमानिकांच्या कामाचे संपलेले तास यामुळे ‘इंडिगो’ची विमानसेवा बुधवारी मोठ्या प्रमाणात विस्कळित झाली. याचा मोठा फटका पुण्यातील प्रवाशांना बसला. बुधवारी पुणे विमानतळावरून उड्डाण करणाऱ्या जवळपास १० विमानांचे उड्डाण रद्द झाले तर ५० हून अधिक विमानांना सहा तासांपेक्षा अधिक विलंब झाला. सकाळच्या सत्रात पुणे विमानतळावर प्रवाशांनी मोठा गोंधळ घातला.
‘इंडिगो’च्या अडचणीचे सत्र कायम आहे. गेल्या काही दिवसांपासून वैमानिकांनी ‘डीजीसीए’च्या ‘फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन्स’च्या आधारे काम करण्यास सुरुवात केली. परिणामी दिवसाचे व आठवड्याचे ठरवून दिलेल्या तासांपेक्षा अधिक तास काम करण्यास वैमानिकांनी नकार देण्यास सुरवात झाली असल्याने विमानाच्या उड्डाणावर मोठा परिणाम दिसून येत आहे. शिवाय इंडिगोच्या ताफ्यात असलेल्या ‘ए ३२०’ या विमानाचे सॉफ्टवेअर अद्ययावत करण्याचे काम सुरूच आहे. परिणामी असे विमान ग्राऊंडेड झाली आहेत. त्या प्रवासी सेवेत नसल्याने पुण्यासह देशातील विमानसेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळित झाली आहे.
ही विमाने रद्द
मंगळवारची मध्यरात्र ते बुधवारी सकाळी साडे सातपर्यंत इंडिगोची विमानसेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळित झाली.
यात पुण्याहून कोलकत्ता, चेन्नई, चंदिगढ, अहमदाबाद, दिल्ली, नागपूर, रांची, बेंगळूरू आदी विमाने रद्द झाली तर दिल्ली, हैदराबाद, जयपूर, नागपूर, भोपाळ, गुवाहटी, कोईम्बतूर, इंदूर आदी शहरांना जोडणाऱ्या विमानांना ३ ते ६ तासांचा उशीर झाला. त्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली.
‘डोमिनो इफेक्ट’चा फटका :
विमानसेवेमध्ये ‘डोमिनो इफेक्ट’ ही गंभीर समस्या आहे. यात एखाद्या विमानाच्या विलंबाचा परिणाम त्वरित संपूर्ण सर्किटवर होतो. दिल्लीहून एखाद्या विमानाला १० ते २० मिनिटे उशीर झाला तर त्याचा अंतिम परिणाम हा दोन ते तीन तासाच्या वेळापत्रकावर होतो. बुधवारी दिल्लीहून निघणाऱ्या विमानाला उशीर झाल्याने पुण्याला येणाऱ्या व पुण्याहून दुसऱ्या शहरांत जाणाऱ्या विमानांच्या वेळापत्रकावर देखील मोठा परिणाम झाला.
प्रवाशांनी उडविले कागदी विमाने :
बुधवारी पुणे विमानतळावरील विमानसेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळित झाल्याने प्रवाशांनी गोंधळ घातला. तर काहीजण सुरक्षित प्रतीक्षा क्षेत्रामध्ये बसून बोर्डिंग कधी सुरु होते, याची वाट पाहत होते. काही उत्साही प्रवाशांनी विमानसेवेचा प्रतिकात्मक निषेध नोंदवीत कागदी विमान उडविण्यास सुरवात केली. याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात समाज माध्यमावर व्हायरल करून त्यावर कॅप्शन दिले. ‘चला काही तरी उडत आहे’
