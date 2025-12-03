स्कूल बसच्या धडकेत बालकाचा मृत्यू चालक, शाळेच्या संस्थापकांसह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
पुणे/ फुरसुंगी, ता. ३ : विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या बसच्या धडकेत पाच वर्षीय बालकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्याची आई गंभीर जखमी झाली. ही घटना हडपसर-सासवड रस्त्यावरील उरुळी देवाची परिसरात घडली. या प्रकरणी बसचालक आणि मोडक इंटरनॅशनल स्कूलच्या संस्थापकांसह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
साईनाथ तुळशीराम भंगारे (वय ५, रा. गणराज हाईट, उरुळी देवाची) असे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या बालकाचे नाव आहे. त्याची आई रेखा तुळशीराम भंगारे (वय २८) गंभीर जखमी झाल्या असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी रेखा भंगारे यांनी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार बसचालक संस्कार अनिल भोसले (रा. पांडवनगर, वडकी) याला अटक करण्यात आली आहे. तसेच, मोडक इंटरनॅशनल स्कूलचे संस्थापक संजय वसंत मोडक, मुख्याध्यापिका डॉ. आरती जाधव आणि बस मालक मनीषा संजय मोडक या चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भंगारे कुटुंबीय मूळचे नांदेड जिल्ह्यातील कंधार तालुक्यातील आहेत. साईनाथ हा उरुळी देवाची परिसरातील एका शाळेत शिशूगटात शिकत होता. मंगळवारी सकाळी रेखा मुलाला शाळेत सोडण्यासाठी पायी निघाल्या होत्या. सावली होम्स सोसायटीजवळ मोडक इंटरनॅशनल शाळेची बस मुलांना घेण्यासाठी आली होती. चालक बस मागे घेत असताना रेखा आणि साईनाथ यांना धडक दिली. नागरिकांनी दोघांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र बसचे चाक साईनाथच्या डोक्यावरून गेल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती मिळताच वरिष्ठ निरीक्षक अमोल मोरे, पोलिस निरीक्षक राजेश खांडे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पुढील तपास सहाय्यक निरीक्षक किशोर पवार करीत आहेत.
संतप्त नातेवाइकांचा ठिय्या
बालकाच्या मृत्यूनंतर संतप्त नातेवाईक आणि नागरिकांनी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. त्यांनी साईनाथचा मृतदेह पोलिस ठाण्यात नेऊन शाळा प्रशासन, बसचालक आणि बस मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. त्यानंतर पोलिसांनी रात्री चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
फोटो: ३९२३
साईनाथ भंगारे
