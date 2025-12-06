अमृतकर-तांदळे ठरल्या ‘मिसेस हेरिटेज इंटरनॅशनल’
पुणे, ता. ६ : भारतीय संस्कृती व वारशाचे जागतिक व्यासपीठावर कलात्मक सादरीकरण करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड येथील दीपाली अमृतकर-तांदळे यांना ‘मिसेस गोल्ड हेरिटेज इंटरनॅशनल युनिव्हर्स’ किताब नुकताच मिळाला आहे.
‘‘थायलंड येथे झालेल्या ‘मिस अँड मिसेस हेरिटेज इंटरनॅशनल-२०२५’ स्पर्धेत यांच्यासह सुमारे २५ देशांतील ४० स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता,’’ अशी माहिती अमृतकर-तांदळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी पती संतोष तांदळे, मुलगा रेयांश तांदळे, वडील बाळकृष्ण अमृतकर आणि आई सुनंदा अमृतकर आदी उपस्थित होते.
तांदळे म्हणाल्या, ‘‘या स्पर्धेत स्पर्धकांनी आपापल्या देशातील वारसास्थळे, संस्कृतींची झलक सादर करत जागतिक ऐक्याचा संदेश दिला. या वेळी मी आत्मविश्वास, सौंदर्य आणि भारतीय संस्कृतीच्या सादरीकरणातून अव्वल स्थान मिळवत ‘पेजेंट ऑफ हेरिटेज’ या स्पर्धेत देशाचे प्रतिनिधित्व करत ‘मिसेस गोल्ड हेरिटेज इंटरनॅशनल युनिव्हर्स’ हा किताब मिळविला. आयटी क्षेत्रात नोकरी करताना पत्नी व आई म्हणून जबाबदारी पार पाडत माझे हे ध्येय मी पूर्ण केले. ’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.