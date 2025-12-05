मुक्त विद्यालय संस्थेच्या परीक्षा केंद्रांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू
पुणे, ता. ५ : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थेतर्फे (एनआयओएस) दरवर्षी एप्रिल-मे आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये परीक्षा घेण्यात येते. यातील मार्च-एप्रिल २०२६मधील माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रमाची परीक्षा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. शाळा, महाविद्यालयांना या परीक्षेच्या परीक्षा केंद्रासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परीक्षा केंद्रांसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करता येणार आहे.
‘एनआयओएस’च्या परीक्षा उपनियमांनुसार केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, शासकीय/शासन अनुदानित खासगी शाळा व महाविद्यालये, संस्था तसेच सीबीएसई, आयसीएसई, राज्य शिक्षण मंडळे आणि विद्यापीठांशी संलग्न संस्था परीक्षा केंद्रे म्हणून निश्चित केल्या जातील. यासाठी शाळा-महाविद्यालयांचे प्राचार्य किंवा मुख्याध्यापक यांनी ‘एनआयओएस’च्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा केंद्रासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. परीक्षा केंद्र नोंदणीसाठी आणि त्याबाबत माहिती ‘https://exams.nios.ac.in.’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थेच्या (एनआयओएस) संबंधित संकेतस्थळावर परीक्षा केंद्रासाठीचे निकष उपलब्ध आहेत. संबंधित शाळा, महाविद्यालयांनी बँक अंडरटेकिंग परफॉर्मा भरून दिलेल्या लिंकवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबींनी पूर्ण केलेली मूळ केंद्र स्वीकार फॉर्म आणि बँक अंडरटेकिंग तातडीने एनआयओएस, प्रादेशिक केंद्र, पुणे येथे सादर करणे आवश्यक आहे. परीक्षा केंद्रांसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करता येणार आहे. यापूर्वी नोंदणी केलेल्या शाळा, महाविद्यालयांनी आपली संमती द्यावी. तसेच आवश्यक असल्यास तपशील अद्ययावत करून नवीन किंवा सध्याचे बँक अंडरटेकिंग अपलोड करावे. विद्यमान निकषांनुसार ‘एनआयओएस’द्वारे परीक्षा केंद्रे निश्चित केली जातील. या टप्प्यावर कोणत्याही शाळेला, संस्थेला कोणताही विशेष हक्क किंवा प्राधान्य देण्यात येणार नाही, असेही ‘एनआयओएस’ने स्पष्ट केले आहे.
