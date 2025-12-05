‘इंडिगो’ची ८२ विमाने रद्द बुधवारपर्यंत विमाने रद्द होणार ः विमानतळाबाहेर नागरिकांचे आंदोलन
पुणे, ता. ५ ः देशात विविध विमानतळावर निर्माण झालेली चिंताजनक परिस्थिती निवळण्यासाठी ‘इंडिगो’ने शुक्रवारी अनेक उड्डाणे रद्द केली. यात पुण्यात दाखल होणारे ४१ व पुण्यातून उड्डाण करणाऱ्या ४१ विमानांचा समावेश होता. पुणे विमानतळावर शुक्रवारी ८२ विमाने रद्द झाली. रद्द झालेल्या विमानांमध्ये ‘इंडिगो’च्या विमानाची संख्या सर्वाधिक आहे. सामान्य परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी ‘इंडिगो’ने बुधवार (ता. १०) पर्यंत विमाने रद्द होणार असल्याची घोषणा केली आहे.
पुण्यासह देशभरातील विविध विमानतळावर बुधवारी व गुरुवारी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली होती. वैमानिक नसल्याने अनेक उड्डाणे रद्द झाली तर विमानतळावर पार्किंग बे नसल्याने अनेक विमानातून प्रवाशांना चार - पाच तास उतरताच आले नाही. पार्किंग बे नसल्याने अनेक विमानांचा मार्ग बदलला. पुण्याला येणारे विमान हे हैदराबाद, मुंबईला गेले. शुक्रवारी मात्र परिस्थिती काही प्रमाणात सुधारली होती. ‘इंडिगो’ने स्वतःहूनच विमाने रद्द केली. त्यामुळे प्रवाशांची संख्या कमी झाली. शुक्रवारी पुणे विमानतळावर ‘इंडिगो’च्या व्यतिरिक्त अन्य कंपन्यांच्या ३१ विमानांचे आगमन झाले तर ३१ विमानांचे प्रस्थान झाले. ५ हजार १२२ प्रवाशांचे आगमन झाले तर ४ हजार ८०५ प्रवाशांचे प्रस्थान झाले. ‘इंडिगो’च्या ७ विमानांचे आगमन व ७ विमानांचे प्रस्थान झाले.
------------
तिकीट खिडकीवर रांगा
- शुक्रवारी मोठ्या प्रमाणात ‘इंडिगो’ची विमानसेवा रद्द झाली.
- प्रवाशांनी आपले तिकीट रद्द करण्यासाठी व परतावा घेण्यासाठी तिकीट खिडकीवर मोठी गर्दी झाली.
- शुक्रवारीदेखील प्रवाशांना आपले बॅग्ज मिळण्यात अडचणी आल्या.
- काही नागरिकांनी पुणे विमानतळासमोर बाजूस घोषणा देत काही वेळ आंदोलन केले.
------------
‘‘इंडिगोच्या प्रवासी सेवेत आलेल्या अडचणीमुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. याची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे.‘डीजीसीए’च्या
‘एफडीटीएल’ सुधारित नियमांना तत्काळ स्थगित केले आहे. प्रवासी हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन केले आहेत. येत्या तीन दिवसात ही परिस्थिती सामान्य होईल.
- मुरलीधर मोहोळ, नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री.
