अनिरुद्ध पावसकर होणार शहर अभियंता
पुणे, ता. ५ ः पुणे महापालिकेतील ‘पॉवरफुल’ पद म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहर अभियंता पदावर पथ विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय शुक्रवारी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विभागीय पदोन्नती समितीने घेतला आहे. त्यास शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीतही मान्यता देण्यात आली. विद्यमान शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे हे सेवानिवृत्त होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे हे ३१ जानेवारी २०२६ रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. हे पद महत्त्वाचे, प्रतिष्ठेचे असल्याने या पदासाठी राज्य शासनातील काही अधिकारीही फिल्डिंग लावून होते. पण या पदावर महापालिकेतील अधिकाऱ्याचीच नियुक्ती झाली पाहिजे असा आग्रह महापालिकेतील अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे या पदावर कोणाची निवड होणार याची चर्चा काही महिने रंगली होती. शुक्रवारी दुपारी महापालिकेत आयुक्त राम यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक पार पडली. या पदासाठी अनिरुद्ध पावसकर आणि पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप हे दोघे पात्र होते. यामध्ये पावसकर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानंतर हा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीमध्येही मंजूर करण्यात आला. मुख्य सभेच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. दरम्यान, वाघमारे यांना शासनाकडून दोन वर्षाची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते अशी चर्चा होती, पण तसा कोणताही प्रस्ताव पाठविण्यात आला नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
