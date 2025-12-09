राडारोडा टाकणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा
पुणे, ता. ९ ः महापालिका प्रशासन एकीकडे नदी सुधार प्रकल्प राबवीत असताना, दुसरीकडे मुळा-मुठा नदीपात्रात राडारोडा टाकण्याचा गंभीर प्रकार सुरू आहे. त्याची महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी गांभीर्याने दखल घेत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे.
येरवडा परिसरातील फुलेनगर-नागपूर चाळ परिसरातील विविध समस्यांची पाहणी करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी सोमवारी संबंधित परिसराला भेट दिली. यावेळी माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, पथ विभागचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर, प्रकल्प विभागाचे प्रमुख दिनकर गोजारे, परिमंडळ उपायुक्त माधव जगताप, येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त राजेश गुर्रम यांच्यासह मंगेश गोळे, माजी नगरसेवक अशोक कांबळे, भगवान जाधव, माजी नगरसेविका नंदा कांबळे आदी उपस्थित होते.
आयुक्तांनी केलेल्या पाहणीमध्ये उड्डाणपुलाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात कचरा पडल्याचे तसेच नदीपात्रामध्ये राडारोडा टाकल्याचे निदर्शनास आले. त्याबाबत आयुक्त राम म्हणाले, ‘‘राडारोड्यामुळे नदीपात्र आकुंचित होऊन परिसराला पुराचा फटका बसतो. त्यामुळे या प्रकाराची गांभीर्याने चौकशी केली जाईल. त्यासंबंधीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जातील, तसेच त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.’’ दरम्यान, बार्टीच्या शाळेसमोरील कचरा फीडर पॉइंट इतरत्र स्थलांतरित करावा, बंद पडलेली बीआरटी काढून टाकावी, याकरिता प्रस्ताव सादर करावा, अशी मागणी डॉ. धेंडे यांनी केली.
आयुक्तांनी केलेल्या सूचना
- डॉ. आंबेडकर चौकाचे सुशोभीकरण करण्यासाठी आराखडा तयार करावा
- स्वच्छतागृहाचे तत्काळ स्थलांतर करावे
- कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावावी
- विकास आराखड्यातील रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी पाठपुरावा करावा
- चंद्रमानगर येथील घरांकरिता जागा हस्तांतराबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा
