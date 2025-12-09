पोलिसभरती परीक्षेत डमी बसविणाऱ्याला अटक
पुणे, ता. ९ ः पुणे शहर पोलिस दलात भरतीसाठी २०१६ मध्ये झालेल्या परीक्षेत स्वतःच्या जागी सख्ख्या भावाला डमी बसवून लेखी परीक्षा द्यायला सांगणाऱ्या उमेदवाराला पोलिसांनी तब्बल नऊ वर्षांनंतर अटक केली आहे. डमी म्हणून परीक्षा देणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षक भावाला यापूर्वीच पोलिसांनी अटक केली आहे.
गजानन शिवलाल गुसिंगे असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याचा भाऊ सुप्पडसिंग गुसिंगे (दोघे रा. कौचलवाडी, रोहिलागड, ता. अंबड, जि. जालना) याला गेल्या आठवड्यात अटक करण्यात आली होती. या दोघांविरोधात तोतयेगिरी, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, बनावट कागदपत्रे खरी असल्याचे भासविणे, कट रचणे या भारतीय दंड संहितेच्या कलमांसह परीक्षांमधील गैरप्रकारास प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २४ एप्रिल २०१६ ला शिवाजीनगर येथील पोलिस मुख्यालयाच्या मैदानात झालेल्या परीक्षेत या भावांनी हा प्रकार केला होता.
या भरती प्रक्रियेत आरोपी गजानन गुसिंगे सहभागी झाला. त्याने पाच व सहा एप्रिल २०१६ रोजी मैदानी चाचणी परीक्षा दिली. त्यानंतर २४ एप्रिलला लेखी परीक्षेसाठी स्वतःऐवजी डमी व्यक्तीला बसविले. त्यासाठी बनावट ओळखपत्रेही तयार केली. या परीक्षेच्या चित्रीकरणातून गजाननच्या जागी सुप्पडसिंगने परीक्षा दिल्याचे निष्पन्न झाले. दरम्यान, सुप्पडसिंग हा २०२३ मध्ये पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून पिंपरी-चिंचवड पोलिस दलात भरती झाला आहे.
दरम्यान, डमी म्हणून परीक्षा देण्यासाठी आरोपींनी बनावट कागदपत्रे कोठून तयार केली, त्यांना कोणी मदत केली, याचा तपास करण्यासाठी आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची मागणी सरकारी वकील श्रीधर जावळे यांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.
