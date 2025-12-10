सहाशेपेक्षा जास्त कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंद

पुणे, ता. १० ः शहरातील शंभर किलोंपेक्षा जास्त ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या (बल्क वेस्ट जनरेटर) हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, व्यापारी संकुले, संस्था, आस्थापना व सोसायट्यांमध्येच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबविणे बंधनकारक आहे. त्याबाबत केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये ६०० पेक्षा जास्त संस्था, सोसायट्यांमध्ये संबंधित प्रकल्प बंद पडल्याची माहिती पुढे आली आहे. संबंधित संस्था, सोसायट्यांना प्रकल्प तातडीने सुरू करण्याचा आदेश महापालिकेकडून दिला जाणार आहेत.
महापालिकेच्या हद्दीमधील १०० किलोंपेक्षा जास्त कचरा दररोज निर्माण करणाऱ्या संस्था, आस्थापना, सोसायट्यांसह अन्य संस्थांना ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार शहरामध्ये तब्बल दोन हजारांपेक्षा जास्त संस्था, सोसायट्यांकडे ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प असल्याची माहिती पुढे आली होती. महापालिकेने संबंधित संस्था, सोसायट्यांमधील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची पाहणी करून सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये ६०० पेक्षा जास्त संस्था, सोसायट्यांमधील कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंद असल्याची माहिती महापालिकेस मिळाली आहे.
दरम्यान, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंद असणाऱ्यांना त्यांचे प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा आदेश महापालिकेने दिला आहे. याबाबत महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर म्हणाल्या, ‘‘शहरातील आस्थापना, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, खानावळी, मंगल कार्यालये, मोठ्या गृहनिर्माण संस्था अशा शंभर किलोपेक्षा जास्त ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था, सोसायट्यांना २०००च्या बांधकाम नियमावलीनुसार त्यांच्याकडील ओला कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. शहरात अशा एक हजार ९४२ आस्थापना आहेत. या आस्थापनांकडून दररोज साधारण २० टनांहून अधिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात तसे होत नसल्याचे पाहणीदरम्यान आढळले. तसेच संस्था, सोसायट्यांमधील ६०० हून अधिक कचरा प्रकल्प बंद असल्याचीही माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे संबंधित सोसायट्यांना पुन्हा एकदा त्यांचे प्रकल्प सुरू करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानंतरही प्रकल्प बंद राहिल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.