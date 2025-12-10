श्री कसबा गणपती मंदिर १५ डिसेंबरपासून बंद
पुणे, ता. १० ः ग्रामदैवत श्री कसबा गणपती मंदिर देवस्थान ट्रस्टतर्फे मंदिरातील मुख्य गणेश मूर्तीच्या शेंदूर कवच दुरुस्ती प्रक्रियेस सोमवारपासून (ता. १५ ) प्रारंभ होणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत किमान तीन आठवडे मंदिर सर्व भाविकांसाठी बंद राहणार आहे. मंदिराच्या आतापर्यंतच्या उपलब्ध असलेल्या इतिहासात अशी प्रक्रिया प्रथमच घडत असल्याची माहिती देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त विनायक ठकार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी देवस्थानचे खजिनदार हेरंब ठकार, विश्वस्त संगीता ठकार, स्वानंद ठकार, आशापूरक ठकार, मिहीर ठकार, मंदार ठकार, तेजस ठकार, हर्षद ठकार आदी उपस्थित होते.
ठकार म्हणाले, ‘‘गेल्या काही दिवसांपासून या ऐतिहासिक स्वयंभू श्रीं च्या मूर्तीवरील शेंदूर मिश्रित कवच गळून पडत आहे. त्यामुळे भविष्यात अनपेक्षित प्रसंग उद्भवू नये, म्हणून सध्या असलेले शेंदूर कवच लवकर काढणे आवश्यक आहे. यासाठी शेंदूर कवच दुरुस्ती प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. या कार्यासाठी साधारण तीन आठवडे लागणे अपेक्षित आहे. ’’ होणाऱ्या कामाचा योग्य आढावा घेऊन मंदिर लवकरात लवकर भाविकांसाठी खुले करण्यात येईल, असे व्यवस्थापन समितीने म्हटले आहे.
