पुस्तकांच्या दुनियेत सांस्कृतिक मैफल!!
पुणे, ता. १० : पुण्याच्या गुलाबी थंडीत... अन् पुस्तकांच्या दुनियेत सफर करताना हजारो पुणेकरांना पुणे पुस्तक महोत्सवात सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा अनुभव विनामूल्य घेता येणार आहे. संगीत, लोककला, भक्तिगीत, फ्युजन अशा विविध रंगांनी नटलेली ही सांस्कृतिक मैफल असणार आहे.
महोत्सवाच्या सुरूवातीला शनिवारी (ता. १३) दिल्लीच्या पराशरा बँडचे सादरीकरण होणार आहे. तर, रविवारी (ता. १४) केरळमधील ‘थैक्कुडम ब्रिज’चे सादरीकरण होणार आहे. महोत्सवात सहभागी होणाऱ्या पुस्तकप्रेमींना नानाविध कला प्रकारांच्या संगमातून साकारलेली सायंकाळ यानिमित्ताने अनुभवता येणार आहे.
‘पुणे लिटरेचर फेस्टिव्हल’मध्ये नामवंतांची हजेरी
यंदा महोत्सवात ‘पुणे लिटरेचर फेस्टिव्हल’ सहा दिवस असून याद्वारे साहित्यप्रेमींना वैचारिक पर्वणी अनुभवता येणार आहे. साहित्य, संस्कृती, शिक्षण, कला, राजकीय क्षेत्रातील ख्यातनाम साहित्यिक, विचारवंत, तज्ज्ञ यात मार्गदर्शन करणार आहेत, असे महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे यांनी सांगितले.
असे असतील ‘सांस्कृतिक कार्यक्रम’
दिवस : वेळ : कार्यक्रम
शनिवार (ता. १३) : सायंकाळी ७ वाजता : पराशरा बँड
रविवार (ता. १४) : सायंकाळी ७ वाजता : थैक्कुडम ब्रिज
सोमवार (ता. १५) : सायंकाळी ६ वाजता : निरंतरन
सोमवार (ता. १५) : रात्री ८ वाजता : फोक लोक
मंगळवार (ता. १६) : सायंकाळी ६ वाजता : कीर्तनवाणी
मंगळवार (ता. १६) : रात्री ८ वाजता : तालोत्सव
बुधवार (ता. १७) : सायंकाळी ७ वाजता : संगीत- शाहीर योगेश राष्ट्र आराधना
गुरुवार (ता. १८) : सायंकाळी ७ वाजता : ऋतूबरवा
शुक्रवार (ता. १९) : सायंकाळी ६ वाजता : तुका म्हणे
शुक्रवार (ता. १९) : रात्री ८ वाजता : पुण्यश्लोक
शनिवार (ता. २०) : सायंकाळी ७ वाजता : रिकी केज
