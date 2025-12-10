तब्बल साडेसात लाख वाचकांचा सहभाग ‘शांतता...पुणेकर वाचत आहेत’ उपक्रमात महिला अग्रेसर
पुणे, ता. १० : तुम्हाला पुस्तक वाचायला आवडतं आणि तुम्ही पुस्तके वाचता!! अहो मग इकडे लक्ष द्या! पुस्तक वाचनात पुरूषांपेक्षा महिला अग्रेसर आहेत. होय, पुणे पुस्तक महोत्सवांतर्गत ‘शांतता...पुणेकर वाचत आहेत’ या उपक्रमातून ही माहिती समोर आली आहे. या उपक्रमात तब्बल सात लाख ५२ हजार ३१५ वाचकांनी सहभाग नोंदविला. यात जवळपास ५१ टक्के वाचक या महिला आहेत.
राष्ट्रीय पुस्तक न्यासातर्फे आयोजित पुणे पुस्तक महोत्सवादरम्यान ‘शांतता...पुणेकर वाचत आहेत’ हा उपक्रम राबविण्यात आला. यात नागरिकांना पुस्तक वाचतानाचे छायाचित्र संबंधित संकेतस्थळावर अपलोड करण्यास सांगण्यात आले होते. यात विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसह सर्व सामान्य नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत सहभाग नोंदविला. उपक्रमात जवळपास एक लाख ३५ हजारांहून अधिक नागरिकांनी उपक्रमाच्या दिवशी सायंकाळी पाचपर्यंत पुस्तक वाचन करून आपले छायाचित्र अपलोड करीत विश्वविक्रमाकडे वाटचाल केली. वाचकांनी अपलोड केलेल्या छायाचित्राच्या माध्यमातून ‘शांतता... पुणेकर वाचत आहेत’ हे वाक्य तयार करून, त्याची गिनेस बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’मध्ये विश्वविक्रमासाठी नोंद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे यांनी दिली.
....
आकडे बोलतात....
- वैयक्तिक छायाचित्रे : १,५२,३१५
- महिला वाचक : ७७,६८१ (५१ टक्के)
- पुरुष वाचक : ७४, ६३४ (४९ टक्के)
..........
गट सहभाग
- गटात आलेली छायाचित्रे : १२,०००
- प्रत्येक गटातील किमान वाचक : ५०
- किमान गट वाचक संख्या : सहा लाखांहून अधिक
- एकूण किमान वाचकसंख्या (वैयक्तिक आणि गट) : ७,५२,३१५
..........
*सर्वाधिक सक्रिय गट :*
- १७ ते २२ वयोगटातील महाविद्यालयीन विद्यार्थी सर्वाधिक.
- शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग
.......
*वाचकांसाठी सर्वाधिक पसंती असणारे विषय :*
- इतिहास, चरित्र, आत्मचरित्र, बालसाहित्य, प्रेरणादायी साहित्य
.....
*सर्वाधिक वाचली गेलेली पुस्तके*
- छत्रपती शिवाजी महाराज (चरित्र), श्यामची आई, रिच डॅड पुअर डॅड, अल्केमिस्ट, ऑटोमॅटिक हॅबिट्स, थिंक अँड ग्रो रीच, विंग्स ऑफ फायर, द पॉवर ऑफ युअर सबकाँशीयस माईंड, स्टीव्ह जॉब्स (चरित्र)
