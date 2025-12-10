पुण्यात हंगामातील नीचांकी तापमान

पुणे, ता. १० : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचा प्रभाव वाढल्याने राज्यात थंडीची लाट कायम आहे. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात आणखी दोन दिवस थंडीच्या लाटेचा इशारा भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यात आणखी किमान दोन दिवस तरी गोठविणारा गारठा जाणवणार आहे. तर पुण्यात ८.४ अंश सेल्सिअस अशा यंदाच्या हंगामातील नीचांकी तापमानाची नोंद बुधवारी झाली.
पुणे आणि आसपासच्या परिसरात आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान पुणे, पाषाण, एनडीए परिसरात गुरुवारी (ता. ११) किमान तापमान आठ अंश सेल्सिअस, तर शुक्रवारी (ता. १२) सात अंश सेल्सिअस राहील, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिला आहे.
उत्तर भारतातून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांची तीव्रता कायम असल्याने राज्यात थंडीची लाट पसरली आहे. कोकण वगळता उर्वरित राज्यात थंडीचा कडाका जाणवत असून, किमान तापमानातही घट झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात अहिल्यानगरमध्ये ७.५ अंश सेल्सिअस अशा नीचांकी तापमानाची नोंद बुधवारी झाली, तर पुण्यातही ८.४ अंश सेल्सिअस असे यंदाच्या हंगामातील नीचांकी तापमान नोंदविले गेले. राज्यात पसरलेल्या थंडीच्या लाटेमुळे मध्य महाराष्ट्रात पुण्यासह अहिल्यानगर, जळगाव, महाबळेश्वर, मालेगाव, नाशिक आणि सोलापूर येथे किमान तापमानात २.० ते ३.५ अंश सेल्सिअसने घट झाली आहे. तर विदर्भात अकोला, गोंदिया, नागपूर, वर्धा आणि यवतमाळ येथे ३.१ ते ५.७ अंश सेल्सिअसने घट झाल्याचे बुधवारी दिसून आले.
संपूर्ण राज्यात पुढील तीन ते चार दिवस हवामान मुख्यतः कोरडे राहणार आहे. कोकण वगळता उर्वरित राज्यात थंडीच्या लाटेचा प्रभाव पुढील दोन दिवस कायम राहील. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात गुरुवारी (ता. ११) आणि शुक्रवारी (ता. १२) तुरळक ठिकाणी थंडीची लाट येण्याची शक्यता आहे, असा इशारा भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिला आहे.
पुण्यात नोंदविलेले किमान तापमान (अंश सेल्सिअसमध्ये)
माळीण (९.२), तळेगाव (९.०), बारामती (८.६), दौंड (८.५), शिवाजीनगर (८.४), पाषाण (८.१), आंबेगाव (१०.२), लवळे (१४.९), चिंचवड (१४.२), मगरपट्टा (१५.३), वडगाव शेरी (१५.९)
