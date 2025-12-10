महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून बैठकांवर भर संघटनात्मक कामाला गती देण्याचा प्रयत्न
पुणे, ता. १० ः महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाकडून संघटनात्मक पातळीवरील कामाला गती दिली जात आहे. त्यासंबंधी प्रभागनिहाय पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या जात असून, दररोज आठ प्रभागांमध्ये बैठका होणार आहेत.
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून अवघ्या दोन दिवसातच इच्छुकांना अर्ज देण्याबरोबरच ते पुन्हा स्वीकारण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. त्यानंतर आता, पक्षाकडून प्रभागनिहाय बैठका घेऊन पक्ष संघटना अधिक बळकट करण्यावर भर दिला जात आहे. या बैठकीत बूथ रचना मजबुतीकरण, कार्यकर्त्यांची संघटनात्मक बांधणी, निवडणूक व्यवस्थापनाचे नियोजन, तसेच प्रत्येक प्रभागातील पूर्ण झालेली व प्रगतिपथावरील विकासकामे यासंबंधीचा आढावा घेऊन सूचना दिल्या जात आहेत. याबरोबरच प्रभागनिहाय नव्या आणि आवश्यक विकासकामांची रूपरेषा ठरवली जात आहे. दरम्यान, बुधवारी झालेल्या बैठकीमध्ये शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांच्यासह शहर सरचिटणीस पुनीत जोशी, सुशील मेंगडे, राघवेंद्र मानकर, विश्वास ननावरे, रवींद्र साळेगावकर, प्रिया शेंडगे, दुष्यंत मोहोळ आदी उपस्थित होते
शहराध्यक्ष धीरज घाटे म्हणाले, ‘‘सर्व प्रभागांच्या बैठक पाच दिवसात पूर्ण केल्या जाणार आहेत. या बैठकांमध्ये नागरिकांकडून थेट येणाऱ्या समस्या, स्थानिक पातळीवरील अडचणी, तसेच मतदारांच्या अपेक्षा समजून घेतल्या जाणार आहेत. या सर्व मुद्याच्या आधारे पक्षाचा जाहीरनामा तयार करण्यात येणार आहे.’’
इच्छुकांची यादी वरिष्ठांकडे पाठविणार
भाजपकडून ८ व ९ डिसेंबर रोजी इच्छुकांना अर्ज देण्यात आले. सुमारे २५०० जणांनी अर्ज घेतले. त्यापैकी बहुतांश इच्छुकांनी तत्काळ अर्ज भरून दिले आहेत. आता संबंधित अर्जाची पडताळणी व प्रभागनिहाय रचना करून संबंधित नावे व त्यासंबंधीचा अहवाल पक्षाच्या राज्य समितीकडे पाठविला जाणार आहे. त्यावर पक्षाकडून योग्य निर्णय घेतला जाईल. आतापर्यंत भाजपच्याच कार्यकर्त्यांनी अर्ज भरलेले आहेत, अशी माहिती घाटे यांनी दिली.
