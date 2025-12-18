माउली टाकळकर यांना ‘टाळयोगी पुरस्कार’
पुणे, ता. १८ ः वारकरी सांप्रदायिक आणि शास्त्रीय गायन परंपरेत गेल्या सत्तर वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेले ज्येष्ठ टाळवादक ज्ञानेश्वर ऊर्फ माउली टाकळकर यांना त्यांच्या दीर्घ आणि समर्पित संगीत साधनेबद्दल ‘टाळयोगी पुरस्कार’ प्रदान करण्यात येणार आहे. संगीत, वारकरी परंपरा आणि साधनेचा गौरव करणारा हा सोहळा रविवारी (ता. २१) सायंकाळी पाच वाजता मंगळवारपेठेतील सिद्धेश्वर मंदिरात आयोजित करण्यात आला आहे.
माउली टाकळकर यांची जन्म आणि साधनाभूमी असलेल्या मंगळवार पेठेतील नागरिकांच्या पुढाकारातून श्री. ज्ञानेश्वर टाकळकर गौरव समिती, भारतीय वारकरी मंडळ, अद्वैत वारकरी भजनी महामंडळ, पश्चिम विभाग वारकरी भजनी मंडळ आणि वैष्णव वारकरी संस्था (हवेली) यांच्या संयुक्तविद्यमाने हा सन्मान सोहळा होणार आहे. रविवारी दुपारी तीन वाजता भारतीय वारकरी मंडळाच्या सर्व शाखांच्या वतीने भजनाचा कार्यक्रम होणार आहे. सायंकाळी पाच वाजता ज्येष्ठ कीर्तनकार, शांतीब्रह्म मारोती महाराज कुऱ्हेकर यांच्या हस्ते पुरस्काराचे वितरण होणार असून, वेदांताचार्य डॉ. नारायण महाराज जाधव यांची कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे. तसेच वैधानिक विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष उल्हास पवार हेही पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती संयोजन समितीतील सुहास पवार आणि अनिल खेसे यांनी दिली.
----------
७७६५२
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.