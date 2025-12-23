श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रमाचे इस्कॉनतर्फे हडपसरमध्ये आयोजन
पुणे, ता. २३ : हरे कृष्ण उत्सवांतर्गत ‘श्रीमद् भागवत कथा’ या कार्यक्रमाचे आयोजन इस्कॉन पुणेतर्फे २५ ते ३१ डिसेंबर दरम्यान करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम दररोज सायंकाळी ६ ते रात्री ९ या वेळेत हडपसर येथील भोसले गार्डन येथे होणार आहे, अशी माहिती इस्कॉनचे केशव दास यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या वेळी हरिनाम कीर्तन, भक्तिनाटिका, प्रवचने, तसेच पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या उत्सवांतर्गत युवकांसाठी विशेष ‘उडान महोत्सव’ आयोजित करण्यात आला असून, तो २८ डिसेंबरला दुपारी ३ ते सायंकाळी ६ या वेळेत होईल. युवकांच्या सध्याच्या समस्या, तणाव, व्यसनाधीनता, दिशाहीनता व जीवनातील आव्हाने यांवर मार्गदर्शन सत्र होतील, तसेच महोत्सवाचे मुख्य प्रवक्ते म्हणून कृष्ण चैतन्य स्वामीमहाराज उपस्थित राहणार असून, सुमधुर नामसंकीर्तन (रॉक बँड स्वरूपात), नाटिका, प्रश्नोत्तर सत्र यांचा समावेश असणार आहे. भागवत कथेस विश्वविख्यात कथाव्यास परमपूज्य लोकनाथस्वामी कथाकथन करणार आहेत, अशी माहिती केशव दास यांनी दिली. या वेळी उद्धव दास, मुकुंद माधव दास, रामटेके दास, नीलेश प्रभू आदी उपस्थित होते. हे कार्यक्रम सर्वांसाठी खुले आहेत.
