साखर उत्पादन अन् गाळपामध्येही वाढ
पुणे, ता. २४ ः गाळप हंगामाला लवकर सुरुवात झाल्याचा परिणाम राज्यातील उसाच्या गाळपावर दिसून येत आहे. आत्तापर्यंत ४४६ लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे. हे गाळप गतवर्षीपेक्षा दुपटीहून अधिक आहे. केवळ गाळपच नाही, तर साखर उत्पादनातही गतवर्षीच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. ३८० लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे.
राज्यातील गाळप हंगामास यावर्षी १ नोव्हेंबरला सुरुवात झाली. दीड महिन्यात १९१ कारखान्यांनी गाळप घेण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये ९५ सहकारी आणि ९६ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. मागील वर्षी यावेळी १९४ कारखाने सुरू होते, परंतु २६८ लाख टन एवढेच उसाचे गाळप झाले होते. पुणे विभागात सर्वाधिक १०९ लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे. साखर उताऱ्यात कोल्हापूर विभाग अग्रस्थानी आहे. कोल्हापूरने दहा टक्के एवढा उच्चांकी उतारा गाठला आहे. सर्वांत कमी उतारा नागपूर विभागात असून, त्याठिकाणी केवळ एकच कारखाना गाळप घेत आहे.
दरम्यान, ऊस गाळपामध्ये सहकारी कारखाने आणि खासगी कारखाने समान पातळीवर आहेत. गाळप हंगामात सहकारी कारखान्यांपेक्षा खासगी कारखाने एकने अधिक सुरू आहे. तरीदेखील साखर उत्पादनामध्ये सहकारी साखर कारखाने आघाडीवर आहेत.
यावर्षी मे महिन्यापासून सलग पाऊस झाल्याने पिकांचे नुकसान झाले. त्यामध्ये उसाचेही नुकसान झाले. त्यामुळे ऊस उत्पादनात घट होण्याचा अनुमान मानला जात होता, तर सध्या ऊस उत्पादक शेतकरी एकरी उसाचे उत्पादन अपेक्षित मिळत नसल्याचे सांगत आहेत. जिल्ह्यांमध्ये गाळप सर्वाधिक सोलापूर जिल्ह्यात झाले आहे, तर विभागाप्रमाणेच कोल्हापूर जिल्ह्यात साखरेचे उत्पादन राज्यात सर्वाधिक झाले आहे. गेल्यावर्षी या कालावधीत २६८ लाख टन उसाचे गाळप झाले होते, तर २२२ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले होते. गेल्यावर्षीपेक्षा साखरेच्या उताऱ्यातही वाढ नोंदविली गेली आहे. जवळपास पाव टक्का साखरेचा उतारा गतवर्षीपेक्षा अधिक आहे.
---------------
विभाग -- कारखाने -- गाळप (लाख टन) -- उत्पादन (लाख क्विंटल) -- साखर उतारा (टक्के)
कोल्हापूर -- ३७ -- ९८.७९ -- ९८.७७ -- १०
पुणे -- ३० -- १०९.३४ -- ९६.०२ -- ८.७८
सोलापूर -- ४३ -- ९४.६३ -- ७२.६ -- ७.६७
अहिल्यानगर -- २६ -- ५३.२३ -- ४२.३८ --७.९६
छत्रपती संभाजीनगर -- २१ -- ४१.४४ -- २९.९६ -- ७.२३
नांदेड -- २९ --४३.८९ -- ३६.४९ -- ८.३१
अमरावती -- ४ -- ४.६९ -- ३.९८ -- ८.४९
नागपूर -- १ -- ०.०३ -- ०.०१ -- ३.३३
