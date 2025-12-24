पुण्यातील शिवसैनिकांची मुंबईकडे धाव
पुणे, ता. २४ : महाविकास आघाडीत जागावाटपावरून चर्चेच्या फेऱ्या सुरू असतानाच दुसरीकडे शहर भाजप आणि शिवसेना युतीत मात्र सर्व आलबेल नसल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. भाजपकडून साधी दखलही घेतली जात नसल्यामुळे नाराज झालेल्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी मुंबई गाठत स्वबळावर लढावे, अशी मागणी नेत्यांना भेटून केली. त्यामुळे मित्र पक्षातील नाराजी बघून शहर भाजप काय निर्णय घेणार, याकडे आता लक्ष लागून राहिले आहे.
पुणे महापालिकेची निवडणूक भाजप-शिवसेना यांनी एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार काही दिवसांपूर्वी शहर पातळीवरील दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची प्राथमिक बैठक पार पडली. त्यानंतर मात्र अद्यापही युतीची एकही बैठक झालेली नाही. भाजप विश्वासात घेतही नाही आणि बाहेरून शिवसेनेत प्रवेश करू पाहणाऱ्यांनाही येऊ देत नाही, अशा कात्रीत शहर शिवसेना अडकली आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थ वाढली आहे.
पक्षाचे महानगरप्रमुख रवींद्र धंगेकर हे बैठकीसाठी असतील, तर चर्चा होणार नाही. ते सोडून चर्चा करू, असा आग्रह भाजपच्या शहर पातळीवरील नेत्यांकडून धरला जात आहे. तर जास्तीत जास्त नऊ ते दहा जागा देऊ, असे निरोप शिवसेनेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांना भाजपकडून निरोप दिले जात आहेत. त्यामुळे शहर शिवसेनेच्या पातळीवर होणाऱ्या बैठकांमध्ये त्याचे पडसाद उमटत आहेत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली पाहिजे, त्याशिवाय शहरात पक्ष कसा वाढणार, असे धंगेकर यांचे म्हणणे आहे. परंतु शहर पातळीवरील पक्षाचे अन्य नेते स्वतःच्या दोन-चार जणांचे हित पाहण्यापलीकडे विचार करण्यास तयार नाही. भाजपकडून मिळणाऱ्या वागणुकीबाबत शहर पातळीवर नेत्यांनी पुढाकार घेऊन वरिष्ठांशी बोलून ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे, मात्र तसेही होताना दिसत नाही. त्यामुळे पक्षात मोठ्या प्रमाणावर नाराजी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अखेर कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत पक्षाच्या नेत्यांना भेटून आपल्या भावना त्यांच्या कानावर घालण्यासाठी बुधवारी मुंबई गाठली. पक्षाने स्वबळावर लढावे, असा आग्रह कार्यकर्त्यांचा आहे. त्यामुळे पक्षाचे वरिष्ठ पातळीवरील नेते काय भूमिका घेणार, भाजप जागावाटपात किती सहकार्य करणार, याकडे आता लक्ष लागून राहिले आहे.
