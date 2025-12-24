येशू ख्रिस्त जन्मोत्सव उत्साहात
पुणे, ता. २४ ः थंडीच्या गारव्यात झगमगणारी रोषणाई, चर्चमधून घुमणारे कॅरॉल गायनाचे स्वर आणि मध्यरात्रीच्या प्रार्थनेत सामील झालेले भाविक...अशा उत्साहपूर्ण वातावरणात शहरात येशू ख्रिस्त जन्मोत्सव साजरा झाला. नाताळनिमित्त शहरात उत्सवाची चैतन्यमय लाट पसरली. कॅम्पसह शहरातील पेठा व उपनगरांतील चर्च आणि रस्ते भक्ती, आनंद आणि आपुलकीच्या भावनांनी ओसंडून वाहत होते.
नाताळनिमित्त शहरातील ख्राईस्ट चर्च, सेंट मॅथीवज चर्च, सेंट झेवियर चर्च, सेंट मेरी चर्च, तसेच सेंट पॉल चर्च आदी ठिकाणी आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती. झगमगत्या दिव्यांमुळे संपूर्ण परिसर उजळून निघाला होता. मध्यरात्री बाराला विशेष मिस्सा (प्रार्थना) पठण करण्यात आले. त्यानंतर भाविकांनी एकमेकांना शुभेच्छा देत येशू जन्माचा आनंद साजरा केला. चर्चमध्ये दिवसभर नाताळ विशेष उपासना, प्रभू भोजन, प्रवचन यासह सायंकाळी केक वाटप व धार्मिक गीतांचे कार्यक्रम आनंदात पार पडले. लहान मुलांसाठी सांताक्लॉजच्या उपस्थितीत खाऊ वाटप देखील करण्यात आले.
