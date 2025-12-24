बारामतीचा सोमेश्वर कारखाना सर्वोत्कृष्ट
पुणे, ता. २४ : साखर उद्योगात चांगली कामगिरी केल्याबद्दल वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) कडून दिले जाणारे पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. ‘ऊस भूषण’ पुरस्कारामध्ये २०२४-२५ हंगामासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील नितीन काळे यांना पूर्व हंगामी गटात, सांगलीमधील अनिल लाड यांना सुरू गटात तर सांगलीमधीलच प्रदीप नांगरे यांना खोडवा गटात राज्यातील पहिला क्रमांक मिळाला आहे. तर राज्यातील कै. वसंतदादा पाटील सर्वोत्कृष्ट साखर कारखाना पुरस्कार बारामतीच्या सोमेश्वर सहकारी कारखान्याला जाहीर झाला आहे.
‘व्हीएसआय’चे महासंचालक संभाजी कडू पाटील यांनी बुधवारी विविध पुरस्कारांची घोषणा केली. यावेळी साखर अभियांत्रिकीचे विभाग प्रमुख राजेंद्र चांदगुडे, मुख्य लेखाधिकारी शिवाजी खेंगरे, मद्यार्क आणि जैवइंधन तंत्रज्ञानचे विभाग प्रमुख डॉ. काकासाहेब कोंडे, मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. अशोक कडलग आदी उपस्थित होते.
कडू पाटील म्हणाले, ‘‘ऊस उत्पादनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) वाढत्या वापराबाबत पुढील वर्षापासून स्वतंत्र पुरस्कार दिले जाणार आहेत. ‘व्हीएसआय’ची ४९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवारी (ता. २९) होणार असून, या वेळी संस्थेचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्यासह सर्व विश्वस्त उपस्थित राहणार आहेत.’’
उसाचे अधिक उत्पादन घेणारे शेतकरी
विभाग -- हंगाम -- शेतकरी
दक्षिण विभाग -- पूर्व -- अनिल खोत (कोल्हापूर)
-- खोडवा -- विनायक साळुंखे (सांगली)
मध्य विभाग -- पूर्व -- शुक्राचार्य गवळी (सोलापूर)
-- सुरू -- भूषण पाटील (पुणे)
-- खोडवा -- अनभूले प्रभाकर (सोलापूर)
उत्तर पूर्व विभाग -- पूर्व -- हनुमंत आगले (बीड)
-- खोडवा -- अनिरुद्ध काळे (जालना)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.