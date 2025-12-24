निवडणुकांसाठी पीएमपीच्या ११५० बस आरक्षित
पुणे, ता. २४ ः निवडणूक प्रक्रियेसाठी पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने दोन दिवसांसाठी ‘पीएमपी’च्या बस आरक्षित केल्या आहेत. पुण्यात १५ जानेवारीला मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. मतदानाच्या दिवशी व आदल्या दिवशी असे मिळून दोन दिवस मतदानाचे साहित्य, कर्मचारी ने-आण करण्यासाठी ‘पीएमपी’च्या ११५० बस आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. सध्या ‘पीएमपी’च्या १७५० बस रस्त्यावर धावत आहेत. पैकी ११५० बस दोन दिवस धावणार नाहीत. याचा सर्वाधिक फटका प्रवाशांना बुधवार, १४ जानेवारी रोजी बसणार आहे.
मतदान प्रक्रियेसाठी पुणे महापालिकेने ७०० व पिंपरी चिंचवड महापालिकेने ४५० बस आरक्षित केल्या आहेत. बुधवारी सकाळीच मतदान केंद्रावर कर्मचाऱ्यांची व मतदान यंत्राची वाहतूक करण्यासाठी ‘पीएमपी’ बसचा वापर होणार आहे. बुधवारी सकाळच्या सत्रात ही वाहतूक होणार असल्याने प्रवाशांच्या वाट्याला कमी बस उपलब्ध होतील. याचा परिणाम प्रवासी सेवेवर होईल. मतदानाच्या दिवशी (गुरुवार, ता. १५) सार्वजनिक सुट्टी असल्याने प्रवाशांची संख्या कमी असणार आहे. त्यामुळे प्रवासी सेवेवर याचा फारसा परिणाम जाणवणार नाही.
पुण्यात निवडणुकांसाठी दोन्ही महापालिकेने बसची मागणी केली आहे. त्यानुसार त्यांना बस उपलब्ध करून दिल्या जातील. प्रवासी सेवेवर याचा परिणाम होऊ नये यासाठी जास्तीतजास्त बस उपलब्ध करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.
- पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल, पुणे
