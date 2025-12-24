पर्यटन बससेवेचा विस्तार; प्रेक्षणीय स्थळांत वाढ
पुणे, ता. २४ ः पर्यटन बससेवेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद लाभत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पीएमपी प्रशासनाने बससेवेचा विस्तार केला आहे. बससेवा क्रमांक ६ आणि ७ मध्ये आता नवीन प्रेक्षणीय स्थळांचा समावेश करण्यात आला असून विशेष म्हणजे प्रवाशांना यासाठी अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही. यात प्रवाशांना आता मस्तानी कबर, मोराची चिंचोलीची सफर घडणार आहे. केवळ ५०० रुपयांच्या तिकीट दरातच या नवीन स्थळांची सहल पर्यटकांना करता येणार आहे.
‘पीएमपी’च्या पर्यटन बससेवेमुळे प्रवाशांना पर्यटनासाठी एक चांगली संधी निर्माण झाली आहे. कमी दरात पर्यटन घडत असल्याने प्रवाशांचा याला चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. सध्या ‘पीएमपी’ची पर्यटन सेवा १३ मार्गांवर सुरू आहे, मात्र यातील मार्ग क्रमांक ६ आणि ७ मध्ये बदल केला आहे.
बदलानुसार आता मार्ग क्रमांक ६ : पुणे स्टेशन-स्वारगेट-हडपसर-रामदरा-थेऊर गणपती-प्रयागधाम-दरेकर वाडा (यवत)-पुणे स्टेशन व मार्ग क्रमांक ७ : पुणे स्टेशन-स्वारगेट-वाघोली-वाडे बोल्हाई-तुळापूर-वढू बुद्रुक-रांजणगाव-मोराची चिंचोली, पाबळगाव (पदमणी जैन मंदिर व मस्तानी कबर) -कोरेगाव भीमा-पुणे स्टेशन असा असेल.
नवीन समाविष्ट स्थळे
मार्ग क्रमांक ६ : दरेकर वाडा, यवत (ता. दौंड)
मार्ग क्रमांक ७ : मोराची चिंचोली, पाबळगाव येथील पदमणी जैन श्वेतांबर मंदिर व मस्तानी कबर स्थळ (ता. शिरूर)
