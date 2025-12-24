‘महाविकास’-‘राष्ट्रवादी’ आघाडीवर शिक्कामोर्तब
पुणे, ता. २४ : क्राँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांच्या महाविकास आघाडीत आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षालाही सहभागी करून महापालिका निवडणूक एकत्रित लढविण्याच्या निर्णयावर बुधवारी शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे भाजप विरोधात सर्वच विरोधक एकत्र आल्याने महापालिकेच्या निवडणुकीतील रंगत वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास पाच दिवसांचा कालावधी राहिला आहे. त्यामुळे शहरात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या पातळीवर बुधवारी दिवसभर वेगवान घडामोडी घडल्या. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या तिन्ही पक्षांच्या गेल्या काही दिवसांपासून बैठका सुरू आहेत. त्यातच दोन दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडीसोबत जाण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतला. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात उत्सुकता ताणली गेली होती. गेल्या दोन दिवसांपासून काँग्रेस आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकीकडे, तर शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे यांच्या दुसरीकडे बैठका सुरू होत्या. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील मूळ घटक पक्षांत फूट पडणार, असे चित्र निर्माण झाले होते. बुधवारी दुपारपासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची बैठक सुरू होती. त्यानंतर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी येऊन बैठकीत सामील झाले. तर दुपारी शिवसेना-मनसे युतीची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर सायंकाळी शिवसेनाही आघाडीच्या बैठकीत सामील झाली. सायंकाळी उशिरापर्यंत चाललेल्या बैठकीत महाविकास आघाडीबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसला घेऊन रिंगणात उतरण्याच्या निर्णयावर एकमत झाले. लवकरच याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात येईल, असे पक्षातील सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, बुधवारी दिवसभर झालेल्या बैठकांमध्ये महाविकास आघाडीतील जागा वाटपावर चर्चा झाली. २०१७मधील निवडणुकीचा आधार घेऊन जागावाटप निश्चित करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर सर्व पक्षांचे एकमत झाले असून प्रत्येकाने आपल्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी याबाबत चर्चा करून एकत्रित निर्णय जाहीर करण्याचे ठरले.
‘मनसे’ला वगळून सर्व बैठका
महाविकास आघाडीत मनसेला सहभागी करून घेण्यास काँग्रेसचा विरोध आहे. त्यामुळे बुधवारच्या बैठकीत मनसेला वगळून या सर्व बैठका झाल्या. शिवसेना आणि मनसेची युती झाली आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या वाट्याला ज्या जागा येणार आहेत, त्या जागांमधून मनसेला जागा द्याव्यात, असेही या बैठकीत ठरले असल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले. राष्ट्रीय समाज पक्षानेदेखील महाविकास आघाडीबरोबर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे महाविकास आघाडीत सहभागी होणाऱ्या पक्षाच्या संख्या वाढत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.