पारंपारिक पद्धतीने लक्ष्मीपूजन उत्साहात
पुणे, ता.२१ ः रांगोळ्यांनी सजलेले उंबरे, फुलांची तोरणं लावलेली दारे, आकाशकंदील आणि पणत्यांच्या झगमगाटात मंगळवारी शहरभर लक्ष्मीपूजन मोठ्या उत्साहात पार पडले. घर, दुकान आणि कार्यालयांत श्री लक्ष्मीची, वह्या आणि खाते पुस्तिकांची पूजा करण्यात आली. पूजनानंतर फटाक्यांच्या आतषबाजीने सायंकाळी आनंदोत्सव साजरा केला.
पहाटेपासून देवदर्शन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा आनंद घेत नागरिकांनी दिवाळीच्या मंगलमय वातावरणात सहभाग घेतला. दिवसभर बाजारपेठांमध्ये लक्ष्मीच्या मूर्ती, फुले, मिठाई आणि पूजेच्या साहित्याची मोठी खरेदी झाली. दुपारनंतर व्यापाऱ्यांनी दुकाने सजावटीला प्राधान्य दिले. संध्याकाळ होताच शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर रोषणाई आणि रांगोळ्यांच्या पायघड्यांनी दीपोत्सवाचे स्वरूप अधिक खुलले. लक्ष्मी रस्ता, कुमठेकर रस्ता, केळकर रस्ता, शिवाजी रस्ता आणि बाजीराव रस्त्यासह सर्व प्रमुख बाजारपेठांत पारंपरिक वेशभूषेत व्यापारी आणि ग्राहकांनी सहभाग घेतला. चोपड्या, खातेपुस्तिका आणि वह्यांची साग्रसंगीत पूजा करून व्यापाऱ्यांनी व्यावसायिक समृद्धीची कामना केली.
दुकाने, खासगी कंपन्या, कार्यालये पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून कुटुंबीयांनी सायंकाळी मुहूर्त साधून लक्ष्मीचे पूजन केले. पूजेच्या तयारीसाठी बाजारपेठेत गर्दी दिसून आली. पाच फळे, फुले, मिठाईच्या खरेदीसाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. लहान मुलांच्या आनंदाला तर उधाण आले होते. कमी आवाजाचे फटाके फोडताना त्यांची असणारी लगबग, त्यातून मिळणारा आनंद हा वाखाणण्याजोगा होता. दिव्यांच्या झगमगाटात, सणासुदीच्या गजबजाटात आणि मंगलमय भावनेत लक्ष्मीपूजनाचा सोहळा पार पडला.
देवदर्शन अन् दिवाळी पहाट
लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी पुणेकरांची देवदर्शनासाठी पहाटेच विविध मंदिरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्दी दिसून आली. मंदिरांच्या बाहेर लांब रांगा लागलेल्या होत्या आणि त्या पहाटेपासूनच शहराचे भक्तिमय वातावरण निर्माण करत होत्या. देवदर्शनाबरोबरच काही पुणेकरांनी सुरेल स्वरांच्या मेजवानीसाठी दिवाळी पहाट कार्यक्रमांमध्येही सहभाग घेतला.
