पल्स पोलिओ लसीकरणाची रविवारी मोहीम
पुणे, ता. ८ : पुणे महापालिकेकडून पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार असून त्याद्वारे रविवारी (ता. १२) शहरातील शून्य ते पाच वयोगटातील ३ लाख १२ हजार बालकांना पोलिओचा डोस देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तर, १३ ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान गृहभेटीद्वारे राहिलेल्या बाळांचे लसीकरण करण्यात येईल. या मोहिमेत बालकांना जवळच्या पोलिओ बुथवर जाऊन पोलिओचा डोस द्यावा, असे आवाहन पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने नागरिकांना केले आहे.
गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली होती. त्यानंतर आता ही उपराष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहीम राबविण्यात येत आहे. ही नेहमीच्या लसीकरण मोहिमेप्रमाणेच असून त्यामध्ये लसीचे दोन थेंब बाळांना तोंडावाटे देण्यात येतील. त्यासाठी रविवारी १३५० पोलिओ बूथची उभारणी करण्यात येणार आहे. हे बूथ अंगणवाडी, महापालिकेचे दवाखाने, मंदिर आदी सार्वजनिक ठिकाणी आयोजित करण्यात येणार आहेत. सकाळी आठ ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार आहे. प्रवासात असणाऱ्या बालकांना बस स्थानके, एसटी स्थानके, मेट्रो स्थानक, रेल्वे स्थानक, विमानतळ, उद्याने येथे डोस देण्यात येतील. तसेच स्थलांतरित वस्त्या, वीटभट्ट्या, बांधकाम सुरू असलेली ठिकाणे येथेही डोस देण्यात येतील, अशी माहिती सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश दिघे व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रदीपचंद्रन यांनी दिली.
डॉ. दिघे म्हणाले, ‘‘हा डोस ज्या बालकांना पूर्वी दिला असला तरी पुन्हा द्यावा. बालकांना जन्मल्यावरही दिलेला असतो व त्यानंतर ४५ दिवसांनी दुसरा डोस दिला जातो. पंचेचाळीस दिवस झाले नसतील त्या बालकांनाही हा अतिरिक्त डोस द्यावा. खासकरून १३ सप्टेंबरनंतर जे बालके जन्माला आली आहेत त्यांना द्यावा. रविवारी ३ लाख १२ हजार ७५५ बालकांना पोलिओचे डोस देण्यात येणार आहेत. तर, पुढील पाच दिवस शहरातील १० लाख ४० हजार इतक्या घरांना भेटी देऊन ज्या बालकांनी डोस घेतला नाही त्यांचे लसीकरण करण्यात येईल.’’
