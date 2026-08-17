हेड लाचखोरीची आता ऑनलाइन नोंदणी

नवी दिल्ली, ता.१७ (वृत्तसंस्था) ः देशातील लाचखोरीच्या घटनांची नोंद ठेवण्यासाठी दिल्लीतील एका विद्यार्थ्याने Bribes.fyi हे संकेतस्थळ तयार केले आहे. या फ्री क्राउडसोर्स प्लॅटफॉर्मवर लाचखोरीच्या घटनांची नोंद करता येईल. शासकीय कार्यालयांमध्ये लाचेची मागणी करण्यात आल्यास किंवा लाच देण्यास नकार दिल्यास नागरिकांना त्याबाबतचा तपशील येथे नोंदविता येईल. या प्लॅटफॉर्मच्या निर्मितीमागे ‘महाराजा अग्रसेन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’चा बी.टेकचा विद्यार्थी आर्यन निषाद हा आहे. या संकेतस्थळावर भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचा तपशील सादर केला जाईल. विभाग, शहर आणि राज्यानुसार या माहितीचे वर्गीकरण करण्यात येईल.
संकेतस्थळासाठी एआय
- डोमेनच्या तपशिलानुसार या संकेतस्थळाची नोंदणी NameCheap Inc कडे करण्यात आली आहे. ही वेबसाइट २ जुलै रोजीच सक्रिय झाली आहे. निषादने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून या संकेतस्थळाची निर्मिती केल्याचे तिच्या मांडणीवरून दिसते.
हे तपशील देऊ शकता
- कोणत्याही व्यक्तीला या प्लॅटफॉर्मवर संबंधित सरकारी विभाग, कथितरीत्या मागितलेली लाच आणि ज्या शहरामध्ये ही घटना घडली त्याचा तपशील ही मुलभूत माहिती सादर करता येईल. तुम्ही संबंधित अधिकाऱ्याला लाच दिली की नाकारली हे देखील नमूद करू शकता.
डेटा बनतो अनामिक पोस्ट
- माहिती नोंदविण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे एक मिनिट कालावधी लागतो, त्यानंतर वैयक्तिक ओळख पटवणारी माहिती काढून हा अहवाल सार्वजनिकरीत्या शोधण्यायोग्य डेटाबेसला जोडला जातो. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर तो वेबसाइटवर अनामिक पोस्ट म्हणून दिसतो.
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