लॉयला करंडक फुटबॉल स्पर्धा २

विद्या व्हॅली स्कूलची दोन गटातून बाजी
पुणे, ता. १९ ः लॉयला स्कूल आणि एक्स-लॉयला ॲल्युमनी नेटवर्क (इलान) आयोजित लॉयला करंडक शालेय फुटबॉल स्पर्धेत विद्या व्हॅली स्कूलने बारा व चौदा वर्षांखालील गटांत जे. एन. पेटिट टेक्निकल स्कूलला नमविले.
पाषाण येथील लॉयला स्कूलच्या मैदानावर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत बारा वर्षांखालील गटात विद्या व्हॅलीने जे. एन. पेटिट टेक्निकल स्कूलवर ५-० असा विजय मिळविला. त्यात महत्त्वाचा वाटा आदित्य द्विवेदी (तिसरे व पाचवे मिनिट) आणि एकांश ओझाने केलेल्या (चौथे व १५वे मिनिट) प्रत्येकी दोन गोलचा होता. त्याला रिहान्श प्रसारने एक गोल करून सुरेख साथ दिली. या गटातील दुसऱ्या लढतीत मोझेस गवारेने खेळाच्या अठराव्या मिनिटास केलेल्या गोलच्या जोरावर विद्याभवन स्कूलने द कल्याणी स्कूलला नमविले.
चौदा वर्षांखालील गटात विद्या व्हॅलीने जे. एन. पेटिट टेक्निकल स्कूलवर ३-० असा विजय मिळवला. या वेळी अर्जुन भाटियाने (१२वे व २४वे मिनिट) दोन, तर आदिराज फाळकेने एक गोल केला.
या गटातील दुसऱ्या सामन्यात अक्षय आगरवालने केलेल्या (चौथे, सातवे, १२वे व ३२वे मिनिट) हॅटट्रिकसह केलेल्या चार गोलच्या जोरावर द कल्याणी स्कूलने विद्याभवन स्कूलचा ४-० असा सहज पराभव केला.
सोळा वर्षांखालील गटात डॅनिश गोनालने (२७, ५० व ५४वे मिनिट) केलेल्या तीन गोलच्या जोरावर जे. एन. पेटिट टेक्निकल स्कूलने विद्या व्हॅली स्कूलचा ५-० अशा गोलने पराभव केला. या वेळी डॅनिश गोनालला रुग्वेद घुले (४४वे मिनिट) तनविश खैरनारने (५६वे मिनिट) प्रत्येकी एक गोल करून सुरेख साथ दिली.
या गटातील विद्या भवन स्कूल आणि द कल्याणी स्कूल यांच्यातील दुसरी लढत गोलशून्य बरोबरीत सुटली.
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