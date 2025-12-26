तालुकास्तरीय स्पर्धेत २१० शाळा सहभागी
पिरंगुट, ता. २६ : कासार आंबोली (ता. मुळशी) येथील प्राथमिक शाळेत शनिवारी (ता. २०) तालुकास्तरीय यशवंतराव चव्हाण कला, क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा पार पडल्या. यात चार बीटमधील २१० शाळांच्या १००० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.
धावणे, गोळाफेक, थाळीफेक, उंच उडी, लांब उडी, कबड्डी, खो- खो, भजन, लोकनृत्य, लेझीम, वक्तृत्व, प्रश्नमंजूषा, कविता गायन, लंगडी, बुद्धीबळ तसेच आट्यापाट्या आदी स्पर्धा पार पडल्या. यशस्वी संघांना व विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र ट्रॉफी आणि पदक देऊन सन्मानित करण्यात आले.
स्पर्धानिहाय प्रथम विजेते विद्यार्थी व कंसात त्यांच्या शाळा -
मोठा गट वैयक्तिक : वक्तृत्व - पूर्वा खेडेकर (सुतारवाडी). धावणे - १०० मीटर - सुभाष पासवान (नांदे), वर्षाराणी बिरादार (भुकूम). धावती उंच उडी - अभिराज मालपोटे (कातरखडक), साक्षी केदारी (माताळवाडी). धावती लांब उडी - सुभाष पासवान (नांदे), नेहा दहिभाते (चाले). प्रश्नमंजूषा - गौरी टोपारे व गोपाळ नीलवर्ण (माण). बुद्धीबळ - आदर्श मोरे (पिरंगुट). पोवाडा - सार्थक पवार (बोतरवाडी). गोळाफेक - कृष्णा लोथी (हिंजवडी). अंजली पवार (वांद्रे). थाळीफेक - ऋषिकेश शेडगे (दासवे), संध्या स्वामी (सुतारवाडी). गायन -आदर्श राठोड (ताथवडे).
सांघिक : लोकनृत्य - भूगाव शाळा क्रमांक १. भजन - हिंजवडी. लेझीम - लवळे (मुले व मुली). खोखो - हिंजवडी (मुले), उरवडे (मुली). कबड्डी - नांदे (मुले), लवळे (मुली). लंगडी - मुलखेड. कविता गायन - बोतरवाडी. आट्यापाट्या - जांबे (मुले). भूगाव शाळा क्रमांक २ (मुली).
लहान गट वैयक्तिक - वक्तृत्व - ज्ञानेश्वरी कुडले (जातेडे). ५० मीटर धावणे - वैभव भारती (साखर कारखाना), वृषाली वाघमारे (मुळशी कॅंप). धावती उंच उडी - अभिराज मालपोटे (कातरखडक), रूपाली जाधव (गडदावणे). धावती लांब उडी - तुळशीदास घटवार (मुठा), रूपाली जाधव (गडदावणे). प्रश्नमंजूषा - स्वरा कचरे व शिवराज कचरे (गोठे). बुद्धीबळ - आदर्श गवई (माण). लिंबू चमचा - आयुषकुमार रॅाय (बोतरवाडी), शर्वरी तापकीर (मुलखेड). बेडूक उड्या - मनीष वाशिवले (भुकूम), आरू रणसिंग (बोडकेवाडी). बडबडगीते - पिरंगुट शाळा. गायन - देवांश शेळके (शेळकेवाडी). वेषभूषा - त्रिशिका राठोड (शिळेश्वर).
सांघिक - लोकनृत्य - पिरंगुट. भजन - लवळे. लेझीम - पिरंगुट (मुले), लवळे (मुली). खो-खो - उरवडे (मुले), मुलखेड (मुली). लंगडी - मुलखेड. कविता गायन - माले.
