हेरिटेज स्कूलच्या मुलांचे अश्वारूढ स्पर्धेत यश
पिरंगुट, ता. ३० : सारंगखेडा (नंदुरबार) येथील चेतक राज्यस्तरीय अश्वारूढ स्पर्धेत कासार अंबोली (ता. मुळशी) येथील हेरिटेज इंटरनॅशनल स्कूलमधील विद्यार्थ्यांनी प्रशिक्षक मानस येनपुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उल्लेखनीय कामगिरी करीत राज्यस्तरावर विविध पदके पटकाविली. या स्पर्धेत केसरी व शुभ्रक या घोड्यांसह शो जंपिंग (नॉर्मल व टॉप स्कोअर), हॅट रेस रिले, पोल बेंडिंग, बॉल इन बकेट तसेच जंपिंग चॅलेंज आदी विविध प्रकारांमध्ये स्पर्धा घेण्यात आल्या. ओपन कॅटेगरीमध्ये संघाने शो जंपिंगमध्ये (नॉर्मल) सुवर्ण, शो जंपिंगमध्ये (टॉप स्कोअर) सुवर्ण व कांस्य, हॅट रेस रिलेमध्ये रौप्य तसेच जंपिंग चॅलेंजमध्ये सुवर्ण पदक पटकावले. यावेळी एक मीटर २० सेंटीमीटर उंच उडी मारून नवीन विक्रम प्रस्थापित करण्यात आला.
१६ वर्षांखालील गटात विद्यार्थी संस्कार सुतार याने शो जंपिंग (नॉर्मल)मध्ये सुवर्ण, शो जंपिंग (टॉप स्कोअर)मध्ये रौप्य आणि पोल बेंडिंगमध्ये कांस्य पदक पटकावले. तर शौर्य निकटे याने बॉल इन बकेटमध्ये सुवर्ण, शो जंपिंग (नॉर्मल)मध्ये रौप्य आणि शो जंपिंग (टॉप स्कोअर) मध्ये कांस्य पदक मिळवले. एकूण ११ पदकांची कमाई करीत संघाने उल्लेखनीय यश संपादन केले. प्रशिक्षक मानस येनपुरे यांच्या नावावर पाच पदके जमा झाली आहेत. शाळेचे संस्थापक कृष्णा भिलारे, अध्यक्ष संगीता भिलारे, संचालक कुणाल भिलारे, शाळा व्यवस्थापक यशस्विनी भिलारे, प्राचार्या, सर्व शिक्षक तसेच पालकांनी विजेत्या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.