पाटील विद्यालयात तेहतीस वर्षांनी भरला वर्ग
परिंचे, ता. २९ : परिंचे (ता. पुरंदर) येथील कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालयात १९९२मध्ये इयत्ता दहावीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या माजी विद्यार्थ्यांच्या स्नेहमेळाव्याचे आयोजन केले होते. यावेळी ३३ वर्षांनी एकत्र जमलेल्या मित्र-मैत्रिणींनी आठवणींना उजाळा दिला. तसेच यावेळी शाळेला नव्वद हजार रुपये किमतीचा इंटरॅक्टिव्ह पॅनल बोर्ड भेट देण्याचे आश्वासन दिल्याचे मुख्याध्यापिका विद्या पवार यांनी सांगितले
शाळेच्या मैदानात वृक्षारोपण करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मचारी पोपट वाघोले यांनी शाळेची घंटा वाजविल्यावर माजी विद्यार्थ्यांचा वर्ग भरवण्यात आला. कर्मवीरांच्या प्रतिमेचे पूजन करून राष्ट्रगीताचे सामूहिक गायन करण्यात आले. इयत्ता दहावीमध्ये शिकवण्यासाठी असलेल्या सेवानिवृत्त शिक्षकांचे गुरू पूजन करून कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली.
माजी मुख्याध्यापक शिवाजी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी पी. एस. जाधव, सुरेश संगपाळ, लक्ष्मण जाधव, संजय धुमाळ, लक्ष्मण कांबळे, आत्माराम शिंदे आदी सेवानिवृत्त शिक्षक उपस्थित होते.
राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयाचे संचालक राजकुमार जाधव, शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर, सलीमा शेख, हनुमंत माहूरकर, अतुल गोळे, सरपंच जयश्री भोईटे यांनी विद्यार्थीदशेतील अनुभव सांगितले. दुपारच्या सत्रात सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले.
सूत्रसंचालन प्रा. किशोरी ताकवले यांनी केले. आभार ज्ञानेश्वर जगताप यांनी मानले. कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी अविनाश वाघोले, नितीन दुधाळ, संतोष शेडगे, संतोष शिंदे, मनोज ताकवले, संदीप भोंगळे, श्रीकांत वाघ, कविता हिंगणे, निर्मला दरेकर आदींनी परिश्रम घेतले.
