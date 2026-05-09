खेड सिटीत दोन गटांत तुफान राडा

राजगुरुनगर/दावडी, ता. ९ : खेड एसईझेडमधील खेड सिटी परिसरात क्रेनच्या ठेक्यावरून गुरुवारी (ता. ७) दोन गटांत तुफान राडा झाला. लोखंडी रॉड आणि दगडांनी झालेल्या या हाणामारीत पिस्तुलातून गोळीबारही करण्यात आला. याप्रकरणी खेड पोलिसांनी २३ जणांवर परस्परविरोधी गुन्हे दाखल केले असून, १० जणांना अटक केली आहे. न्यायालयाने त्यांना मंगळवार (ता. १२) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
खेड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दावडी गावच्या हद्दीतील एका कंपनीत क्रेन लावण्याच्या वादातून ही घटना घडली. पंकज रामदास दौंडकर (रा. कनेरसर) यांच्या फिर्यादीनुसार, ह्युंदाई कंपनीच्या कामात जनरेटर हलविण्याचे काम सुरू असताना संतोष अंकुश गव्हाणे, अमोल अंकुश गव्हाणे, स्वप्नील गव्हाणे, मंगेश गव्हाणे, सुरेश गव्हाणे, राहुल गव्हाणे, सुनील गव्हाणे (सर्व रा.दावडी, ता. खेड), संदेश गोरडे व उमेश गोरडे ( रा. गोसासी, ता. खेड) आणि इतर ४ ते ५ जणांनी काम बंद पाडून लोखंडी रॉडने मारहाण केली. तर संदेश गोरडेने दौंडकर यांच्यावर दोन गोळ्या झाडून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला.
तर स्वप्नील विलास गव्हाणे (रा. दावडी, गव्हाणे वस्ती, ता. खेड) यांनी फिर्याद दिली की, पंकज रामदास दौंडकर (रा. कनेरसर, या.खेड), प्रशांत प्रकाश चौधरी (रा. पाबळ, ता. शिरूर), गणेश प्रकाश दरेकर (रा. राजगुरुनगर), अक्षय दत्तात्रेय बंदावणे (रा. कनेरसर, ता. खेड), ऋतीक तांबे (रा. वरुडे, ता. खेड), दादा बोरकर ( रा. चाकण, ता. खेड), सोहम सुनील लोखंडे व साहील शिवाजी मुळे (पत्ता माहिती नाही ), भूषण दौंडकर (रा. कनेरसर, ता. खेड) हे गर्दी जमवून क्रेन लावण्याच्या कारणावरून गव्हाणे गटाला मारहाण केली. दौंडकर याने पिस्तुल काढून धमकी दिली, तर गणेश दरेकर याने संतोष गव्हाणे यांच्या अंगावर वाहन दामटून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. या राड्यामुळे औद्योगिक परिसरात खळबळ उडाली असून १३ आरोपी अद्याप फरार आहेत. पोलिस निरीक्षक सुभाष चव्हाण पुढील तपास करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.