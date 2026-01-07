अभ्यासाच्या बळावर अंधार दूर होतो – इंद्रजित देशमुख
पुणे

अभ्यासाच्या बळावर अंधार दूर होतो – इंद्रजित देशमुख

Published on

गुणवत्तेसाठी सातत्यपूर्ण परिश्रम आवश्यक

इंद्रजित देशमुख; रहिमतपूरला आदर्श विद्यालयात पारितोषिक वितरण


रहिमतपूर, ता. ७ : अभ्यासाच्या ताकदीने चंद्रमौळी झोपडीतला अंधारही दूर करता येतो. विद्यार्थ्यांनी आई-वडिलांच्या कष्टांची जाणीव ठेवून गुणवत्तेसाठी सातत्याने परिश्रम घेतले पाहिजेत. शिक्षणातून मिळणारे यश हे केवळ वैयक्तिक प्रगतीपुरते मर्यादित नसून, समाज आणि देश घडविण्याची ताकद त्यात आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विचारवंत इंद्रजित देशमुख यांनी केले.
येथील आदर्श विद्यालयात आयोजित पारितोषिक वितरण व स्नेहसंमेलन कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी आदर्श शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष नंदकुमार माने-पाटील, उपाध्यक्ष माने, सचिव वि. वा. साळवेकर, मुख्याध्यापक अनिल बोधे, माजी नगराध्यक्ष संपतराव माने, ॲड. अमर माने, निवृत्त प्राचार्य पी. जी. भोसले, सचिन कुलकर्णी, तेजस कोरे, शशिकांत माने आदी उपस्थित होते.

देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी क्रांतिकारकांनी दिलेल्या बलिदानाचा विसर पडत चालल्याची खंत व्यक्त करत ते म्हणाले, ‘‘लोकशाहीत कशासाठीही आपला आत्मा विकणारी वृत्ती वाढत आहे. युवकांनी राष्ट्रभक्ती, त्याग व कर्तृत्वाची परंपरा पुढे न्यावी. विद्यार्थ्यांसमोर अनेक आकर्षणे असली, तरी घडण्याचा मार्ग स्वीकारायचा की बिघडण्याचा, हा निर्णय प्रत्येकाने स्वतः घ्यायला हवा. मोबाईलच्या अतिरेकी वापरामुळे युवकांचे भविष्य अंधकारमय होत आहे. सुजाण पालकत्व जपण्यासाठी पालकांनीही मुलांसमोर टीव्ही पाहणे व मोबाईलचा अमर्याद वापर टाळणे काळाची गरज आहे. शिक्षण हे केवळ नोकरी मिळविण्याचे साधन नसून व्यक्तिमत्त्व घडविण्याची प्रक्रिया आहे.’’

कार्यक्रमात विद्यालयाचा माजी विद्यार्थी तेजस शरद कोरे याची भारतीय लष्करात लेफ्टनंटपदी निवड झाल्याबद्दल श्री. देशमुख यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
इयत्ता दहावीचे गुणवंत विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी, आदर्श खेळाडू, पाचवी व आठवी शिष्यवृत्ती, सारथी, एनएमएसएस, ऑलिम्पियाड, मंथन परीक्षेत तसेच वक्तृत्व, निबंध, काव्यगायन व क्रीडा स्पर्धांत यश मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पारितोषिके देऊन गौरविले. मुख्याध्यापक अनिल बोधे यांनी प्रास्ताविक केले. एम. आर. माने यांनी आभार मानले.

..........

‘शब्दांकुर’-‘सोनचाफा’चे प्रकाशन

माध्यमिक व प्राथमिक विभागातर्फे ‘शब्दांकुर’ व ‘सोनचाफा’ या हस्तलिखितांचे प्रकाशन झाले. विद्यार्थ्यांच्या चित्रकला व रांगोळी प्रदर्शनाचे माजी नगराध्यक्ष संपतराव माने यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले. अशोकराव माने यांच्या हस्ते स्नेहसंमेलनाचे ध्वजवंदन झाले.
......................................

B01571
रहिमतपूर ः कार्यक्रमात बाेलताना इंद्रजित देशमुख. त्या वेळी मान्यवर.
...................

Marathi News Esakal
www.esakal.com