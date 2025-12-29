रहिमतपूर,‘पंचक्रोशी’ने संस्कारक्षम पिढ्या घडवल्या : आ. मनोजदादा घोरपडे
‘पंचक्रोशी’ने संस्कारक्षम पिढ्या घडविल्या
आमदार मनोज घोरपडे; रहिमतपुरात वार्षिक पारितोषिक वितरण
रहिमतपूर, ता. २९ : ग्रामीण भागात शैक्षणिक संस्था स्थापन करून ती नियमबद्ध, गुणवत्तापूर्ण आणि प्रभावीपणे चालवणे सोपे नसते. मात्र, पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाने हे यशस्वीपणे साध्य केले असून, या संस्थेच्या माध्यमातून अनेक संस्कारक्षम पिढ्या घडल्या आहेत, असे गौरवोद्गार कऱ्हाड उत्तरचे आमदार मनोज घोरपडे यांनी काढले.
ते येथील ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स, आर्ट्स, कॉमर्स अँड व्होकेशनल कॉलेजच्या वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभात बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा चित्रलेखा माने- कदम होत्या.
आमदार घोरपडे म्हणाले, ‘‘केजीपासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत सुविधा असलेली पंचक्रोशी ही जिल्ह्यातील अग्रगण्य शैक्षणिक संस्था आहे. येथे शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी विविध उच्च पदांवर कार्यरत आहेत. यामागे शिक्षकांचे योगदान महत्त्वाचे आहे.’’
बदलत्या काळात व्यावसायिक शिक्षण व नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करणे गरजेचे असून, विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी तरुण पिढीवर आहे. आपल्या पत्नी या संस्थेच्या माजी विद्यार्थिनी असल्याने पंचक्रोशीतील संस्कारांचा अनुभव आपल्याला प्रत्यक्ष असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
चित्रलेखा माने- कदम यांनी विद्यार्थ्यांनी करिअरच्या विविध संधी ओळखाव्यात, शेतीसह नवे तंत्रज्ञान स्वीकारून आत्मनिर्भर व्हावे, असे आवाहन केले, तसेच पालकांनी पाल्याच्या भवितव्याबाबत सजग राहण्याची गरज व्यक्त केली.
प्रारंभी दीपप्रज्वलन व प्रतिमापूजन करण्यात आले. यशस्वी विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिके देऊन सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्राचार्य पी. पी. वावरे यांनी केले, तर सूत्रसंचालन प्रा. विश्वजित जाधव व प्रा. प्रतिभा पाटील यांनी केले.
-----------------------------
01575
रहिमतपूर : वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभात बोलताना मनोज घोरपडे. चित्रलेखा माने- कदम, नीलेश माने व इतर.
-------------------------------
