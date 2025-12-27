‘येळकोट, येळकोट’च्या जयघोषात खंडेरायाची यात्रा उत्साहात
रावेत, ता. २७ : आकुर्डी गावचे ग्रामदैवत श्री खंडोबा देवाचा वार्षिक उत्सव शुक्रवारी (ता. २६) व शनिवारी (ता. २७) रोजी उत्साहात व भक्तिभावात पार पडला. दोन दिवस चाललेल्या या यात्रेला आकुर्डी, रावेतसह पिंपरी-चिंचवड परिसरातून भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. भक्ती, श्रद्धा आणि सांस्कृतिक परंपरेचे दर्शन घडविणारा हा उत्सव शिस्तबद्ध व आनंदी वातावरणात संपन्न झाला.
उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी शुक्रवारी पहाटे ५.३० वा. मंगलस्नान व महाअभिषेक सोहळ्याने उत्सवाची सुरुवात करण्यात आली. या वेळी मंदिरात मंत्रोच्चार, हरिनाम गजर आणि भक्तीमय वातावरण झाले होते. दिवसभर मंदिर दर्शनासाठी खुले ठेवण्यात आले होते. सकाळपासूनच खंडेरायाच्या दर्शनासाठी भाविकांनी रांगा लागल्या होत्या. मंदिर परिसरात आकर्षक विद्युत रोशणाई करण्यात आली होती, तर गर्भगृहात रंगीबेरंगी फुलांची भव्य सजावट करण्यात आली होती. सायंकाळी ७ वा. श्रींची महाआरती भक्तिभावात पार पडली. रात्री ९ वा. पालखीचा ग्रामप्रदक्षिणा सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. पालखी मार्गावर भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. ‘येळकोट येळकोट जय मल्हार’ या जयघोषाने परिसर दुमदुमून गेला होता.
दुसऱ्या दिवशी शनिवारी सकाळी ९ वा. खंडोबा सांस्कृतिक भवन येथे सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या दिवशी पार पडलेल्या पालखी सोहळ्यात श्री खंडोबा व श्री म्हाळसा देवी घोड्यावर स्वार अशा आकर्षक रूपात होते. या सोहळ्यात शंभुराजा ढोल-ताशा पथक, वाजंत्री व गोंधळी मंडळ, प्रभात बँड तसेच हलगी वादक पथकांचा समावेश होता.
यात्रेचे विशेष आकर्षण म्हणजे फायर शो आणि सजविलेल्या बैलजोडी पालखी रथ होते. उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आकुर्डी गावात विद्युत रोशणाई, फुलांची सजावट आणि स्वागत फलक लावण्यात आले होते. तसेच, कुस्त्यांचे जंगी मैदान, विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आल्याने गावात उत्साहाचे वातावरण होते. आयोजनासाठी मंदिर विश्वस्त, ग्रामस्थ, स्वयंसेवक व पोलिस प्रशासनाने परिश्रम घेतले.
खंडोबा मंदिराचे ट्रस्टी अध्यक्ष विठ्ठल काळभोर म्हणाले, ‘‘आकुर्डी गावचे ग्रामदैवत व भाविकांचे कुलदैवत असलेल्या श्री खंडोबा देवाचा वार्षिक उत्सव पारंपरिक श्रद्धा, भक्ती आणि उत्साहाच्या वातावरणात साजरा करण्यात आला. भाविकांनी व नागरिकांनी कुटुंबासह उपस्थित राहून श्री खंडोबाच्या दर्शनाचा व उत्सवाचा लाभ घेतला.
