​खळदमध्ये जमिनीच्या वादातून तरुणीवर चाकूने हल्ला

सासवड, ता. ८ : पुरंदर तालुक्यातील खळद येथे जमिनीच्या वादातून २९ वर्षीय तरुणीवर चाकूने हल्ला करून तिला बेदम मारहाण करण्यात आली. याप्रकरणी सासवड पोलिसांनी बाळासाहेब फुले, प्राची वाघमारे यांच्यासह आठ महिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
पुष्पांजली राजेंद्र पुणेकर (वय २९, रा. उंड्री, पुणे) यांची खळद येथील गट नं. ८३ मध्ये जमीन आहे. गुरुवारी (ता. ७) दुपारी सव्वातीनच्या सुमारास त्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत चोरीला गेलेला विद्युत मीटर पाहण्यासाठी शेतात गेल्या होत्या. यावेळी तेथे उपस्थित महिलांनी त्यांना चित्रीकरण करण्यास मज्जाव करत खाली पाडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. यात त्यांचा चष्मा फुटला. मारहाण सुरू असताना बाळासाहेब फुले यांनी फिर्यादीस शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिली, तर प्राची वाघमारे हिने घरातून चाकू आणून पुष्पांजली यांच्या उजव्या हातावर वार केले. जखमी अवस्थेत फिर्यादीने सासवड गाठून पोलिसांत धाव घेतली. त्यांनी ससून रुग्णालयात उपचार घेतले असून, यापूर्वीही जमिनीच्या वादावरून तक्रारी दाखल केल्या आहेत. पोलिस निरीक्षक कुमार कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.
