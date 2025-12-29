उंडाळे. शामराव पाटील नागरी सहकारी पतसंस्था सभासदांच्या दृढ विश्वासास पात्र. अँड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर
शामराव पाटील पतसंस्था विश्वासास पात्र
ॲड. उदयसिंह पाटील- उंडाळकर; तळमावल्यात २८ व्या शाखेचा प्रारंभ
उंडाळे, ता. २९ ः ग्रामीण भागात अग्रणी असणाऱ्या शामराव पाटील नागरी सहकारी पतसंस्थेने सभासदांचा दृढ विश्वास संपादन केला असल्याचे प्रतिपादन रयत सहकारी साखर कारखान्याची अध्यक्ष ॲड. उदयसिंह पाटील- उंडाळकर यांनी केले.
येथील (कै.) स्वातंत्र्यसैनिक शामराव पाटील नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या २८ व्या शाखेचा तळमावले (ता. पाटण) येथे प्रारंभ झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पतसंस्थेचे अध्यक्ष शहाजी शेवाळे होते. यावेळी माजी बांधकाम सभापती संजय देसाई, पंचायत समिती सदस्य पंजाबराव देसाई, पाटणच्या शेती उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती विलास गोडांबे, रयत कारखान्याचे संचालक आनंदराव पाटील, महादेव पानवळ, दत्तात्रय चोरगे, सुहास कचरे, विशाल पवार, उपाध्यक्ष सिद्धनाथ घराळ आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
ॲड. पाटील म्हणाले, ‘‘लोकनेते (कै.) विलासकाका पाटील- उंडाळकर यांनी ग्रामीण भागातील लोकांची आर्थिक परवड थांबवण्यासाठी शामराव पाटील नागरी सहकारी पतसंस्थेचे रोपटे लावले होते. या रोपट्याचा आज वटवृक्ष झाला असून, पतसंस्थेच्या माध्यमातून विविध कर्ज योजनेचा व ठेव योजनेचा लाभ घेऊन आपले आर्थिक जीवनमान उंचवावे.’’
संस्थेचे माजी अध्यक्ष व ज्येष्ठ संचालक ब. ल. पाटील, संचालक आनंदा माने, हिम्मत थोरात, सर्जेराव थोरात, अशोक पोळ, तानाजी पाटील व राहुल यादव यांची प्रमुख उपस्थित होते.
प्रभारी व्यवस्थापक अधिकाराव शेळके यांनी प्रास्ताविक केले. उपव्यवस्थापक सागर बोत्रे यांनी आभार मानले.
तळमावले : येथे पतसंस्थेच्या २८ व्या शाखेचे उद्घाटन करताना ॲड. उदयसिंह पाटील, शहाजी शेवाळे, संजय देसाई आदी.
